お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（５８）が１９日、都内で行われた「『逃亡者たち！ 〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』開催発表会見」に出席した。

銀座七丁目劇場で生まれた山本を慕う後輩による軍団「軍団山本」が初のコントライブを行う。全盛期は２００名を越えたという軍団も、紆余曲折を経て現在は５名となった。イベントでは、構成員である元「ロンドンブーツ１号２号」の田村淳、「ココリコ」の遠藤章造、「ペナルティ」のワッキー、「品川庄司」の庄司智春が勢ぞろい。コントライブへの意気込みを語った。

山本は先日、第二子となる長男が生まれたばかり。「見に来ることは難しいと思いますけど、伝説的なライブをやった年にあなたは生まれたんだよということは伝えたい」と力を込めた。

山本は２０２２年にタレントの西野未姫と結婚。２４年には第一子が誕生した。父となって心境も大きく変化したという。「世のお父様、お母さまみんなすごいことをしてきたんだなと。（軍団メンバーも）みんな子育てして泣きたい夜もあるのにテレビに出てニコニコしてるんだなって思ったら泣けてきて」としみじみ。「皆さん子どもが生まれた時に何も知らずに『なんだよ今日集まらねえのかよ』とか言ってた」と懺悔すると、田村からは「めちゃくちゃ好感度気にしてすごい言うじゃないですか。それくらいじゃ上がらないですよ」と辛辣な言葉が飛んだ。

妻の要望もあり、現段階で長男の名前は非公表だ。田村が「この中だと脇田さん（ワッキー）だけ知らないんですよ、いじめとかじゃなくてね」と笑うとワッキーはたじたじ。「嫌われてるみたいじゃん」と苦笑いを浮かべていた。