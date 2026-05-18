ピューロ、新七夕イベント「ピューロウィッシュマツリ」6月5日スタート ≒JOYコラボで一夜限りのライブも
【女子旅プレス＝2026/05/18】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を、2026年6月5日（金）から7月7日（火）まで開催。“今、叶えたいこと”を願いながら、ハローキティが登場するイルミネーションや、七夕限定のフォトスポット、アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）とのコラボ企画など、心ときめく特別な体験が楽しめる。
【写真】「ピューロウィッシュマツリ」実施コンテンツ
「ピューロウィッシュマツリ」は、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにした、ピューロランドならではの体験型イベント。昨年よりコンセプトを一新し、願いや夢、儚さをテーマにしたウィッシュコアな世界観の中、館内はかわいくて、きらきらと心がときめく水色に包まれる。
特に注目は、ハローキティが登場するスペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」。知恵の木に天の川がかかり、ハローキティのステッキにゲストの願いが届くと周囲がキラキラと輝き、ロマンティックで幻想的な空間が広がる。また、例年SNSでも話題を集めているフォトスポットも、ウィッシュコアな世界観へと一新。星や天の川をモチーフにしたフォトスポットでは、願いをシェアしたくなるような新しい七夕体験を届ける。「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」も期間限定で七夕仕様に。館内を巡りながら、写真撮影を楽しめる。
「レディキティハウス」では、≒JOYメンバーが声で出演するプロジェクションマッピングを展開。さらに、同グループの3rdシングル『ブルーハワイレモン』をイメージした爽やかな限定ゼリーパルフェを1階キャラクターフードコートで提供。注文するとオリジナルコースター（全4種／ランダム）をノベルティとして貰える。6月26日（金）には、1階エンターテイメントホールで一夜限りのスペシャルライブ「≒JOY in ピューロウィッシュマツリ〜君の願いに、最高のJOYを！〜ライブ」も開催されるので見逃せない。
ハローキティやマイメロディなど、七夕をイメージした水色のリボン姿のキャラクターに会える「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング」を1階イベントコーナーで実施。こちらは有料かつ事前予約制となる。また、パークオープンから約10分間、知恵の木ステージで行われるウェルカムグリーティングにも七夕コスチュームのキャラクターが登場予定だ。
イベントにあわせて、七夕コスチュームのキャラクターたちがデザインされたチャームやフレークシール、ネイルシールなどの期間限定グッズも登場。館内のレストランでは、七夕仕様のカレー「リトルツインスターズのカリカリ☆ささみフライのバターチキンカレー」や、「ハローキティのMilky Way☆ミラクルアイス」など、味もビジュアルも七夕気分を満喫できるラインアップが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年6月5日（金）〜7月7日（火）
住所：東京都多摩市落合1-31
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◆水色に輝く七夕限定イルミネーション＆フォトスポット
「ピューロウィッシュマツリ」は、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにした、ピューロランドならではの体験型イベント。昨年よりコンセプトを一新し、願いや夢、儚さをテーマにしたウィッシュコアな世界観の中、館内はかわいくて、きらきらと心がときめく水色に包まれる。
特に注目は、ハローキティが登場するスペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」。知恵の木に天の川がかかり、ハローキティのステッキにゲストの願いが届くと周囲がキラキラと輝き、ロマンティックで幻想的な空間が広がる。また、例年SNSでも話題を集めているフォトスポットも、ウィッシュコアな世界観へと一新。星や天の川をモチーフにしたフォトスポットでは、願いをシェアしたくなるような新しい七夕体験を届ける。「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」も期間限定で七夕仕様に。館内を巡りながら、写真撮影を楽しめる。
◆アイドルグループ・≒JOYとのスペシャルコラボ
「レディキティハウス」では、≒JOYメンバーが声で出演するプロジェクションマッピングを展開。さらに、同グループの3rdシングル『ブルーハワイレモン』をイメージした爽やかな限定ゼリーパルフェを1階キャラクターフードコートで提供。注文するとオリジナルコースター（全4種／ランダム）をノベルティとして貰える。6月26日（金）には、1階エンターテイメントホールで一夜限りのスペシャルライブ「≒JOY in ピューロウィッシュマツリ〜君の願いに、最高のJOYを！〜ライブ」も開催されるので見逃せない。
◆水色リボンがおそろい、限定グリーティング
ハローキティやマイメロディなど、七夕をイメージした水色のリボン姿のキャラクターに会える「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング」を1階イベントコーナーで実施。こちらは有料かつ事前予約制となる。また、パークオープンから約10分間、知恵の木ステージで行われるウェルカムグリーティングにも七夕コスチュームのキャラクターが登場予定だ。
◆ウィッシュコアの世界観を彩る限定グッズ＆フード
イベントにあわせて、七夕コスチュームのキャラクターたちがデザインされたチャームやフレークシール、ネイルシールなどの期間限定グッズも登場。館内のレストランでは、七夕仕様のカレー「リトルツインスターズのカリカリ☆ささみフライのバターチキンカレー」や、「ハローキティのMilky Way☆ミラクルアイス」など、味もビジュアルも七夕気分を満喫できるラインアップが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ピューロウィッシュマツリ
開催期間：2026年6月5日（金）〜7月7日（火）
■サンリオピューロランド
住所：東京都多摩市落合1-31
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