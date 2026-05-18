3児の母・滝沢眞規子、英国留学中の次女の高校卒業ショット公開「憧れの家族」「子どもの成長はあっという間ですね」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】モデルの滝沢眞規子が5月17日、自身のInstagramを更新。次女との2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】47歳3児の母モデル「格好良すぎる親子」高校卒業の次女と密着
滝沢は「次女が高校を卒業しました」とつづり、写真を投稿。英国に留学していることから、ガウンと角帽を被った次女とサングラスに黒のオフショルダードレスを合わせた滝沢が頬を寄せ合い、仲の良いショットを公開している。
また「秋からは3人とも大学生。子育ての第一章が終わったように思います。これからの輝かしい未来を楽しんでね！ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」と子どもたちにメッセージを送っている。
この投稿には「おめでとうございます」「憧れの家族です」「子どもの成長はあっという間ですね」「素敵なママ」「格好良すぎる親子」などとコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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◆滝沢眞規子、次女との卒業式ショット公開
滝沢は「次女が高校を卒業しました」とつづり、写真を投稿。英国に留学していることから、ガウンと角帽を被った次女とサングラスに黒のオフショルダードレスを合わせた滝沢が頬を寄せ合い、仲の良いショットを公開している。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます」「憧れの家族です」「子どもの成長はあっという間ですね」「素敵なママ」「格好良すぎる親子」などとコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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