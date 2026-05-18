この1枚でコーデ決まる！【しまむら】大人の楽ちんおしゃれに♡「優秀サロペ & ワンピ」

コーデを考える時間のないときでも、ガバッと一枚着るだけでサマ見えが狙えるアイテムがあれば頼りになります。今回は【しまむら】から、大人に似合うサロペットとワンピースをご紹介。テクニック要らずでラクにコーデが決まり、即戦力になる予感です。ぜひワードローブに迎えて。

カジュアルにもきれいめにも振りやすいサロペット

【しまむら】「カットJZサロペット」\1,639（税込）

ストンと落ちるストレートシルエットで、サマ見えが狙えるサロペット。ゆとりがあってレッグラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーも叶いそうです。ウエストのシャーリングを絞れば、メリハリのあるシルエットに。インナー次第でカジュアルにもきれいめにも、さまざまな着こなしを楽しめます。

1枚で華やか見えするボリュームワンピ

【しまむら】「キャミワンピース」\2,420（税込）

たっぷりと生地を使ったボリュームシルエットが目を引くキャミワンピース。胸元のシャーリングがアクセント。女性らしいデザインながら、チェック柄で程よいカジュアルさも感じさせます。スニーカーと合わせてカジュアルに、サンダルを投入したリゾートスタイルもおすすめ。

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※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。