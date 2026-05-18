︎猫に消毒液が危険な3つの理由

1.解毒できない

猫と人とでは肝臓での解毒作用の処理方法が異なるため、一部の消毒液の中に含まれる成分には、人では問題なく使用できても、猫の体内で分解しきれないものがあります。

その中でも最も危険なのがクレゾール石鹸です。今では一般の家庭で使われることはあまりありませんが、この石鹸のようなフェノール系消毒液は、猫にとって肝臓で処理しきれず有毒です。

また、アロマオイルや精油の成分が消毒液や消臭スプレーに含まれている場合も、猫には肝臓で処理する能力が低い成分のため有毒です。

この２つの成分は、肝臓に蓄積してしまう成分のため、使用したその場では症状が現れなくても、ある日突然、元気がなくなったり、よだれ、ふらつき、嘔吐などの肝障害に伴う症状が見られるようになります。

直接舐めたり触れたりしなくても、消毒液が気化したものを呼吸から吸入することでも影響が残る可能性があるため注意が必要です。

2.神経に強く作用する

一般によく使われるアルコールの消毒液は猫の中枢神経を抑制する作用があります。人でもお酒が弱い人がいますが、猫は人よりも体が小さいため、さらにアルコールに弱いと考えると分かりやすいです。

つまりアルコールの成分を舐めたりする事で、人で言う酔っ払った状態に近くなります。具体的には、ぐったりしたり、眠気、ふらつき、低体温や呼吸抑制といった症状が出てしまうことがあります。

しかしアルコール消毒液は絶対に使ってはいけない訳ではなく、吹きかけた後に完全に乾いている状態であれば、問題なく使用することができます。

3.毛づくろいで舐めてしまう

猫は体に消毒液やその匂いがつくと、気になって毛づくろいをする事で舐めてしまうので、人と違い口から消毒液が体内に入った場合の悪影響も考えなくてはなりません。

特に、猫が下痢や嘔吐をした時や、パルボウイルスやカリシウイルスに感染した時などに使う、次亜塩素酸の消毒液は粘膜への刺激が強いため注意が必要です。具体的には、口の中が荒れてしまったり、粘膜を刺激して、よだれや嘔吐などの症状が見られることがあります。

︎安全に消毒を行うには

猫がいる環境で消毒液を使用する時、まず大事なのが猫がいる状態で消毒を行わないということです。

猫が部屋の中を歩き回っている状態で消毒を行うと、乾く前に歩き回ってしまったり、気化したものを吸い込んでしまいます。

消毒の作業が終わるまで猫は一旦別の部屋に移動しましょう。

消毒をする際には換気を行い、消毒液が完全に乾いた状態になるまで猫に触れさせないように注意します。

また、次亜塩素酸など刺激の強い物を使用する場合には、床であれば消毒をした後に水拭きで仕上げるのが確実です。

普段の掃除であれば消毒液は使用せず、ペット専用の掃除スプレーを使うことをおすすめします。

︎まとめ

猫の部屋を消毒する時のみならず、キッチンや洗面所など、人が消毒液をよく使う場所も注意が必要です。

ハイター漬けなどで溜まった水を誤って飲んでしまうと少しの量でも命に関わることがあるため、猫が絶対に立ち入らないように注意しましょう。

万が一、消毒液を使用した後に元気がない、嘔吐、よだれ、神経症状、口の中や皮膚が荒れるなどの症状が見られた場合には、消毒液を一緒に持参した上で、すぐに動物病院を受診する事が大切です。

(獣医師監修：加藤桂子)