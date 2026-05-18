歌手の倖田來未が17日、自身のインスタグラムを更新。ピンクヘアの最新ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】メンテばっちりのピンクヘア 黒のワンピで颯爽と

3月30日に第2子の妊娠を発表した倖田。「ヘアー おメンテナンス リタッチ完了！ なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」と記し、サングラスをかけて、髪に手をやりながら歩く姿をアップした。



シャンプー台で手を上に伸ばしたカットではきれいなネイルが目を引く。「途中バナナチョコを食べて リラックス!!」とつづり、髪を染められながらスタイリングチェアでスイーツを味わっている姿も公開。自然体の表情をファンに提供した。



メンテナンスを終えた倖田の姿に、ファンからは「超～可愛い」「おぴんくお似合い」など称賛の声。また、ゆったりめのワンピース姿とはいえ、「妊婦と思えないほどの細さ」と驚きの声も上がっていた。



倖田は1982年生まれ、京都府出身。2000年11月「TAKE BACK」にて全米デビューし、日本では同年12月デビュー。11年にロックバンド・BACK―ONののKENJI03と結婚し、12年に第1子男児を出産している。歌手のmisonoは妹。



（よろず～ニュース編集部）