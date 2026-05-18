小説家・りぃんさんが3月31日に亡くなっていたことが、18日に分かった。ヤングアニマル編集部の公式X(旧ツイッター)で発表された。



【写真】りぃんさん原作の漫画「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」

公式アカウントでは「小説家のりぃん先生が、2026年3月31日、ご病気のため、ご逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたします」と発表。葬儀は既に親族によって執り行われたことも公表した。



続けて、りぃんさんが漫画「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」の原作者であることを紹介し、「独自の世界観と繊細な描写、バラエティに富んだキャラクターで私たちを魅了してくださいました」とその功績をたたえた。また「生前のご本人とご遺族の意向により、漫画家の水晶零先生とヤングアニマル編集部によって引き続き完結まで連載予定です」と知らせた。原作は2021年に完結している。



りぃんさんは無料でオリジナル小説を投稿・閲覧できるWeb小説サイト「小説家になろう」出身。「キッチンカー『デリ・ジョイ』」の他にも、「翠の魔女は、凄腕戦士の腕に囚われる～逃げる私を追う猟犬～」「聖女の天秤～お仕置きまでがお仕事です～」などが書籍化されている。



（よろず～ニュース編集部）