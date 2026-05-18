自由とは何か、闘うことはどういうことかを問いかける―映画『OXANA』アザービジュアル＆本編特別映像解禁
ウクライナのフェミニスト運動“FEMEN”の共同創設者で、裸の胸にスローガンを描き花冠を掲げて権力に立ち向かったオクサナ・シャチコの31年の生涯を描く映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、アザービジュアルと本編特別映像が解禁された。
【動画】オクサナの壮絶な半生の一端を垣間見ることができる本編特別映像
アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体“FEMEN”の共同創設者であるオクサナ・シャチコ。本作は、乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイルで抗議活動を続け、わずか31年という短い生涯を闘いに捧げたひとりの革命家の人生に着想を得た、実話に基づく物語。
オクサナを単に英雄としてではなく、迷い、傷つき、立ち上がり続けた″ひとりの人間”として描き、芸術と抵抗のあいだで生きた彼女の軌跡をとおして、自由とは何か、闘うとはどういうことかを観る者に問いかける、いまの時代にこそ観るべき作品が誕生した。
アザービジュアルは、“彼女は声を上げ、身体を晒し、喝采を浴び、――やがて、世界から放り出された。”というオクサナ・シャチコを表現するにはぴったりなキャッチコピーとともに、“FUCK PUTIN”のメッセージをトップレスの体に大きく書き込み抗議する彼女の揺るぎない意志の強さを切り取ったビジュアルとなっている。
本編映像では、過激な抗議活動でウクライナにいられなくなったオクサナが、フランスへの難民申請でその理由を伝えるも信じてもらえない葛藤に苦しむ姿が見て取れる。その一方で、プーチンへの抗議に向かう彼女の強い信念を感じさせるシーンからは、苦しみ傷つきながらも情熱的に人生を駆け抜けた彼女の壮絶な半生の一端を垣間見ることができる。
オクサナを演じたウクライナの新星アルビーナ・コルジは「彼女は“理念のために人生すべてを捧げた人”です。そこまで覚悟を持てる人は多くありません。彼女は自分を信じ抜いた。それはとてつもなく強い力です」と憧れを口にする。
権威主義が再び力を増し、人権が脅かされる現在、オクサナたちが掲げたスローガンは当時以上に鋭く響く。世界が再び揺らぐいま、私たち自身に問いかける。自由とは何か。闘うとはどういうことか。そして、どこまで自分を賭けられるのか。オクサナの短く激しい人生は、その問いを静かに、しかし確かに観客へと投げかける。
映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』は、5月22日より全国公開。
【動画】オクサナの壮絶な半生の一端を垣間見ることができる本編特別映像
アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体“FEMEN”の共同創設者であるオクサナ・シャチコ。本作は、乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイルで抗議活動を続け、わずか31年という短い生涯を闘いに捧げたひとりの革命家の人生に着想を得た、実話に基づく物語。
アザービジュアルは、“彼女は声を上げ、身体を晒し、喝采を浴び、――やがて、世界から放り出された。”というオクサナ・シャチコを表現するにはぴったりなキャッチコピーとともに、“FUCK PUTIN”のメッセージをトップレスの体に大きく書き込み抗議する彼女の揺るぎない意志の強さを切り取ったビジュアルとなっている。
本編映像では、過激な抗議活動でウクライナにいられなくなったオクサナが、フランスへの難民申請でその理由を伝えるも信じてもらえない葛藤に苦しむ姿が見て取れる。その一方で、プーチンへの抗議に向かう彼女の強い信念を感じさせるシーンからは、苦しみ傷つきながらも情熱的に人生を駆け抜けた彼女の壮絶な半生の一端を垣間見ることができる。
オクサナを演じたウクライナの新星アルビーナ・コルジは「彼女は“理念のために人生すべてを捧げた人”です。そこまで覚悟を持てる人は多くありません。彼女は自分を信じ抜いた。それはとてつもなく強い力です」と憧れを口にする。
権威主義が再び力を増し、人権が脅かされる現在、オクサナたちが掲げたスローガンは当時以上に鋭く響く。世界が再び揺らぐいま、私たち自身に問いかける。自由とは何か。闘うとはどういうことか。そして、どこまで自分を賭けられるのか。オクサナの短く激しい人生は、その問いを静かに、しかし確かに観客へと投げかける。
映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』は、5月22日より全国公開。