「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。今季から米大リーグ・ホワイトソックスでプレーする村上宗隆内野手について語った。

村上は、ア・リーグで最多１７本塁打をマーク（日本時間１８日現在）するなど絶好調。メジャー１年目ながら存在感を発揮している。西村社長は「村上選手でね、思い出がありまして…」と２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で不振に苦しんでいた村上が、メキシコとの準決勝でサヨナラ打を放った際のエピソードを披露した。

「あの時のテレビ放送でにしたんクリニックがスポンサーをしておりまして。本当に偶然なんですけれども、うちのＣＭが流れた後すぐに試合に戻った時の打席に村上選手が立って、サヨナラの会心の一撃を打って日本が決勝進出を決めたシーンね。何の関係もないんだけど、ツイッター（現Ｘ）で『にしたんのおかげで村上が復活した、火を噴いた！』みたいになったんですよ。全然関係ないんですよ（笑）」と西村社長。今季の活躍にも触れ「それ（ＷＢＣの件）があるんで、連動して『村上選手頑張れ！』と言ってね。僕の念が届いていればいいんですけどね」と米国へエールを送った。