ガンダム芸人・若井おさむ、息子3人との家族ショット！ユニコーン立像を楽しむ「二男三男は初めて」
『機動戦士ガンダム』アムロ・レイのものまねでおなじみのピン芸人・若井おさむが17日、自身のXを更新。オフショットを投稿し、家族5人でお台場の「実物大ユニコーンガンダム立像」（東京都江東区）を訪れたことを報告した。
【写真】顔似てる？若井おさむ＆息子3人の家族ショット
「実物大ユニコーンガンダム立像」の全高は、初代ガンダム立像の18メートルを超える19.7メートル、総重量は約49トン。発光部分は50箇所を数え、夜間に行われる演出ではユニコーンモードからデストロイモードへの変身（変形）を可能な限り再現。角の開閉、顔のモード変更、肩・腰・膝パーツの展開などのギミックで、リアルな立像を見ることができる。
先日、８年11カ月にわたってお台場で親しまれてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」が、2026年8月末をもって展示終了することが発表された。
そんな中で若井は「長男は3回目、二男三男は初めて見ました。カッコいい！」と息子3人と妻と一緒に訪れたことを報告。妻が撮影したオフショットも投稿し、楽しんでいる様子を見ることができる。
若井は2021年放送のカンテレ『マルコポロリ！』で、16歳年下の女性と結婚していたことを告白。22年に第1子男児、23年12月に第2子男児、24年12月に第3子の誕生を公表している。
【写真】顔似てる？若井おさむ＆息子3人の家族ショット
「実物大ユニコーンガンダム立像」の全高は、初代ガンダム立像の18メートルを超える19.7メートル、総重量は約49トン。発光部分は50箇所を数え、夜間に行われる演出ではユニコーンモードからデストロイモードへの変身（変形）を可能な限り再現。角の開閉、顔のモード変更、肩・腰・膝パーツの展開などのギミックで、リアルな立像を見ることができる。
そんな中で若井は「長男は3回目、二男三男は初めて見ました。カッコいい！」と息子3人と妻と一緒に訪れたことを報告。妻が撮影したオフショットも投稿し、楽しんでいる様子を見ることができる。
若井は2021年放送のカンテレ『マルコポロリ！』で、16歳年下の女性と結婚していたことを告白。22年に第1子男児、23年12月に第2子男児、24年12月に第3子の誕生を公表している。