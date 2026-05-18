俳優・鈴木一真（５７）が１８日（日本時間）、Ｘに新規投稿。居住する米ロサンゼルスのもとに、親交のある人気俳優が訪れたことを明かした。

モデルから俳優に転身した鈴木は、２０１５年、渡米。ロサンゼルスを拠点に活動している。２０１０年、１７歳下の一般女性と結婚し、１２歳の息子がいる。

Ｘで「多忙を極める ＃青木崇高 くんがＬＡにやって来ました。限られた日程で時差ボケと戦いながらも、大谷さんのホームランを始め思いっきりエンジョイしていました。その姿を見ていたら、僕もどこかに旅に出たくなりました！」とワイルドな髭をたくわえた青木崇高（４６）と息子との楽しげな写真をアップ。ドジャースタジアムで大谷翔平選手のホームランを見ることができたことも明かした。大谷選手が好物のハンバーガー店にも行ったようだ。

ＮＨＫの朝ドラ「天うらら」、ＮＨＫ大河ドラマ「葵〜徳川三代」、フジ「海猿」などに出演した鈴木。昨年、息子が発達障害であることを公表し、ＳＮＳで発信を続けている。６月には小学校を卒業し、アート系の中学に進む予定だという。