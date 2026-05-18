あいのり・桃、建築中新居の洗面台初公開「豪邸すぎてうらやましい！」「なんだかホテルみたい」
恋愛バラエティー『あいのり』出演で知られるブロガー・桃が、18日までにブログを更新。建築中の新居についてつづり、こだわりの“ホテルライク”な洗面台や室内インテリアを初公開した。
【写真多数】注文住宅「我が家のメイン洗面台」を紹介した桃
桃はこれまでも、新居のために土地を購入したことやハウスメーカー選び、吹き抜けのリビング、子ども部屋、キッチン、テラス、プレイルームなどの進捗を紹介し、注目を集めてきた。
16日に更新した「【注文住宅】我が家のメイン洗面台!!!」と題したブログでは、「初公開、我が家の洗面台！」とつづり、スタイリッシュなダブル洗面台を披露した。
一般的には浴室近くに設置されることの多い洗面台だが、桃は「うちは変わった間取りにしたので…廊下に洗面台をつけました！笑」と説明。天板から洗面ボウルまでを「サイルストーン」という石素材で統一し、高級感のあるデザインに仕上げたことを明かした。
さらに「シャワーヘッド付き!!!」と機能面のこだわりも紹介。「将来子供達がきっと寝癖に悩む年頃になるだろうから、頭からじゃーーーって出来るようにつけました!!!」と理由を語り、「圧倒的に洗面ボウルの中のお掃除も楽」と実用性にも言及した。
お気に入りのポイントとして水栓も紹介し、「この水栓めちゃくちゃ可愛くないか？？」とコメント。キッチンを依頼した「MOK」に洗面台もオーダーしたことを明かしている。
同日には「【注文住宅】最終確認いろいろ」と題したブログも更新。家族で室内サイズを確認する様子や、畳スペースでくつろぐ長男の姿などを公開した。
花柄クロスを採用したウォークインクローゼットについては、「コメントでおすすめしてもらったライトが一致して…!!!」と、ファンからの提案と偶然一致したことを報告。「お店で見ると、写真で見るよりもすごい可愛いんだ…！」と完成への期待をにじませた。
また、「せっかく可愛いアーチ作ったのに、目の前エアコン笑」とユーモアを交えながら、「洋服がたくさんかかったら全然気にならなくなると思うけどね笑」と前向きにつづった。
投稿には「もー！豪邸すぎてうらやましい！」「なんだかホテルみたい」「流石！桃ちゃんセンスいいね」「もー早く完成の全貌が見たい」「素敵ですし便利そう」「ルームツアー楽しみ」「スタイリッシュで素敵」など、多くの反響が寄せられている。
桃は2009年にアメーバブログを開設し、18年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。19年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際を始め、2020年に再婚した。21年5月5日に長男、22年5月5日に次男が誕生し、現在は2児の母として育児や日常を発信している。
【写真多数】注文住宅「我が家のメイン洗面台」を紹介した桃
桃はこれまでも、新居のために土地を購入したことやハウスメーカー選び、吹き抜けのリビング、子ども部屋、キッチン、テラス、プレイルームなどの進捗を紹介し、注目を集めてきた。
16日に更新した「【注文住宅】我が家のメイン洗面台!!!」と題したブログでは、「初公開、我が家の洗面台！」とつづり、スタイリッシュなダブル洗面台を披露した。
さらに「シャワーヘッド付き!!!」と機能面のこだわりも紹介。「将来子供達がきっと寝癖に悩む年頃になるだろうから、頭からじゃーーーって出来るようにつけました!!!」と理由を語り、「圧倒的に洗面ボウルの中のお掃除も楽」と実用性にも言及した。
お気に入りのポイントとして水栓も紹介し、「この水栓めちゃくちゃ可愛くないか？？」とコメント。キッチンを依頼した「MOK」に洗面台もオーダーしたことを明かしている。
同日には「【注文住宅】最終確認いろいろ」と題したブログも更新。家族で室内サイズを確認する様子や、畳スペースでくつろぐ長男の姿などを公開した。
花柄クロスを採用したウォークインクローゼットについては、「コメントでおすすめしてもらったライトが一致して…!!!」と、ファンからの提案と偶然一致したことを報告。「お店で見ると、写真で見るよりもすごい可愛いんだ…！」と完成への期待をにじませた。
また、「せっかく可愛いアーチ作ったのに、目の前エアコン笑」とユーモアを交えながら、「洋服がたくさんかかったら全然気にならなくなると思うけどね笑」と前向きにつづった。
投稿には「もー！豪邸すぎてうらやましい！」「なんだかホテルみたい」「流石！桃ちゃんセンスいいね」「もー早く完成の全貌が見たい」「素敵ですし便利そう」「ルームツアー楽しみ」「スタイリッシュで素敵」など、多くの反響が寄せられている。
桃は2009年にアメーバブログを開設し、18年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。19年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際を始め、2020年に再婚した。21年5月5日に長男、22年5月5日に次男が誕生し、現在は2児の母として育児や日常を発信している。