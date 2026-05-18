２月１７日に５６歳で亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢さんのお別れ会を終え、妻で元「モーニング娘。」のタレント・石黒彩が思いをつづった。

真矢さんのお別れ会は１４日に都内で行われ、「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」メンバーのほか西川貴教、相川七瀬ら親交が深かったアーティストも集まり、故人をしのんだ。石黒は夫の死去後初めて公の場に姿を見せ、参列者約１０００人の前であいさつした。

１８日までにインスタグラムを更新し、「感謝を込めて」と文書を掲載。「先日、『真矢 お別れの会』にお集まりいただいた皆様 お花、メッセージを下さった方々本当にありがとうございました。３月の献花式に集まって下さったファンの皆様にも改めて感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました」と改めて伝えた。

「どれだけ真矢が皆様に愛されていたかを実感する日々です。そんな彼の側にいられたおかげで私にも沢山の縁が繋がり 『一緒に頑張ろう』と手を引いてくれる方が今もみんなで私を支えてくれています。感謝しかありません」と吐露。

「あれから、たくさん泣きました。でもそれ以上にたくさん笑いました。真矢くんの思い出をみんなで語り合うとみんな泣きながら大爆笑。笑える話しばかりなんです。 なんて素敵な時間だろうと思います」と明かし、「私も真矢くんのようにこれからの日々を『幸せだなぁ豊かだなぁ』」と笑顔で大切に過ごして行きたいと思っています。そしてもちろん ＬＵＮＡ ＳＥＡを全力応援します！全ての方々に感謝を込めて ２０２６年５月１７日 石黒彩（山田彩）」とつづった。

石黒は１９９８年に「モー娘。」としてメジャーデビューし、９９年１２月に卒業。２０００年５月に真矢さんと結婚。同年１１月に長女、０２年９月に次女、０４年８月に長男を出産した。