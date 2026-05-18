「このユニフォームを着る資格がない」15年ぶり降格リーチでファンが叫ぶ…ウェストハム指揮官「気持ちは理解できる」

「このユニフォームを着る資格がない」15年ぶり降格リーチでファンが叫ぶ…ウェストハム指揮官「気持ちは理解できる」