【ハイクオリティ・ガンプラスキャン 追加開催】 予約開始: 5月18日15時～ 提供期間: 5月30日～9月27日 会場: THE GUNDAM BASE TOKYO （東京） 所在地：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

ソニー・ミュージックエンタテインメントは、バンダイナムコエンターテインメント、BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンとともに、ユーザーがカスタマイズしたガンプラをスキャンし、3Dモデルデータを提供する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」を「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて、5月30日より追加開催することを発表した。予約受付は5月18日15時から。

本サービスは、ユーザー自身でカスタマイズしたガンプラを、SMEが開発を主導した高精細3Dスキャン筐体「SCANOSYS🄬（スキャノシス）」を用いてスキャンすることで、こだわりの微細な加工までも再現された高品位な3Dモデルデータを生成・提供するサービスとなっている。

また、デジタルコンテンツを追加で購入することで、自身のガンプラの3Dモデルデータをもとにジオラマムービーを作成したり、アクションシミュレーターで自分のガンプラを自由に操作し、敵機を倒すスコアアタックに挑戦したりすることが可能。

なお、2025年2月22日～2025年4月27日に「THE GUNDAM BASE FUKUOKA」（博多）、2025年11月15日～12月14日に「THE GUNDAM BASE TOKYO」(東京)で開催していたトライアルを利用したユーザーも、デジタルコンテンツを購入することができる。

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