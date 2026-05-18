自分のガンプラが動き出す！ 「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」が「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて期間限定で追加開催決定SMEの3Dスキャン筐体「スキャノシス」を使用
ソニー・ミュージックエンタテインメントは、バンダイナムコエンターテインメント、BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンとともに、ユーザーがカスタマイズしたガンプラをスキャンし、3Dモデルデータを提供する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」を「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて、5月30日より追加開催することを発表した。予約受付は5月18日15時から。
本サービスは、ユーザー自身でカスタマイズしたガンプラを、SMEが開発を主導した高精細3Dスキャン筐体「SCANOSYS🄬（スキャノシス）」を用いてスキャンすることで、こだわりの微細な加工までも再現された高品位な3Dモデルデータを生成・提供するサービスとなっている。
また、デジタルコンテンツを追加で購入することで、自身のガンプラの3Dモデルデータをもとにジオラマムービーを作成したり、アクションシミュレーターで自分のガンプラを自由に操作し、敵機を倒すスコアアタックに挑戦したりすることが可能。
なお、2025年2月22日～2025年4月27日に「THE GUNDAM BASE FUKUOKA」（博多）、2025年11月15日～12月14日に「THE GUNDAM BASE TOKYO」(東京)で開催していたトライアルを利用したユーザーも、デジタルコンテンツを購入することができる。
#ハイクオリティ・ガンプラスキャン- ハイクオリティ・ガンプラスキャンサービス (@GunplaScan) May 18, 2026
【 追加開催決定 】【 予約開始 】
ー ガンプラは"飾る"から"動く"へ
「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」サービスの
追加開催が決定いたしました。
2026年5月30日(土)より、THE GUNDAM BASE TOKYO… pic.twitter.com/HzfwXu45Ma
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