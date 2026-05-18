【モスバーガー】スイーツ新作はぷるぷる「アイスわらび餅」! 井村屋とコラボ、苺クリーム×あまおうソースと抹茶クリーム×黒蜜ソースの2種

【モスバーガー】スイーツ新作はぷるぷる「アイスわらび餅」! 井村屋とコラボ、苺クリーム×あまおうソースと抹茶クリーム×黒蜜ソースの2種