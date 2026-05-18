STARTO ENTERTAINMENT、嵐の最終公演生配信めぐり注意喚起 イベントや店舗での上映は「違法行為」「法的対応も視野に」
【モデルプレス＝2026/05/18】STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式X（旧Twitter）が、5月18日に更新された。同月31日に行われる「嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演の生配信について、注意喚起した。
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Xでは「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し、「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています」と発表。「生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です。ルールを守って公演や生配信をお待ちいただいているファンの皆さまのためにも、悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れております」と警告した。
続けて「ファンの皆さまおよび生配信の視聴を検討されている皆さまにおかれましては、最終公演に向けて節度ある行動をお願い申し上げます」と強調し、「当社タレントに関係する権利侵害の情報を見つけた場合は、以下の通報窓口のご利用もご検討ください」と、権利侵害通報フォームサイトへのリンクも添えられている。
同ツアーは、2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催され、ファイナルが5月31日の東京ドーム公演となる。このツアーをもって嵐はグループとしての活動を終了すると発表している。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT 公式X
https://x.com/STARTO_legal/status/2056268580182995221
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◆STARTO社、嵐最終公演生配信の上映に注意喚起
Xでは「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し、「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています」と発表。「生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です。ルールを守って公演や生配信をお待ちいただいているファンの皆さまのためにも、悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れております」と警告した。
続けて「ファンの皆さまおよび生配信の視聴を検討されている皆さまにおかれましては、最終公演に向けて節度ある行動をお願い申し上げます」と強調し、「当社タレントに関係する権利侵害の情報を見つけた場合は、以下の通報窓口のご利用もご検討ください」と、権利侵害通報フォームサイトへのリンクも添えられている。
◆嵐、2026年にラストツアー開催
同ツアーは、2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催され、ファイナルが5月31日の東京ドーム公演となる。このツアーをもって嵐はグループとしての活動を終了すると発表している。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT 公式X
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