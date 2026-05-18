aespaカリナ、囲み目メイクで雰囲気一変「オーラがすごい」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月17日、自身のInstagramを更新。囲み目メイク姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「攻めてる」雰囲気ガラリの真っ黒囲み目メイク
カリナは「最後だから」と韓国語でつづり、写真を投稿。目の上で切り揃えられたぱっつん前髪に、目の周りを黒いアイラインでぐるっと囲む、印象がガラリと変わった姿を見せている。
この投稿には「前髪素敵」「雰囲気がガラリと変わってて衝撃」「オーラがすごい」「囲み目メイクもぱっつん前髪も似合いすぎてる」「お人形さんみたい」「別人級の美しさでびっくりした」「カリナちゃんの新しい一面が見れた」「このメイクは破壊力すごすぎる」「レベチのビジュアル」「攻めてるメイクも似合っちゃうのすごい」「最高にクールで可愛い」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場人気K-POP美女「攻めてる」雰囲気ガラリの真っ黒囲み目メイク
◆カリナ、雰囲気一変の囲み目メイク姿披露
カリナは「最後だから」と韓国語でつづり、写真を投稿。目の上で切り揃えられたぱっつん前髪に、目の周りを黒いアイラインでぐるっと囲む、印象がガラリと変わった姿を見せている。
◆カリナの投稿に反響
この投稿には「前髪素敵」「雰囲気がガラリと変わってて衝撃」「オーラがすごい」「囲み目メイクもぱっつん前髪も似合いすぎてる」「お人形さんみたい」「別人級の美しさでびっくりした」「カリナちゃんの新しい一面が見れた」「このメイクは破壊力すごすぎる」「レベチのビジュアル」「攻めてるメイクも似合っちゃうのすごい」「最高にクールで可愛い」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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