【ハイクオリティ・ガンプラスキャン】 5月18日15時 予約開始 提供期間：5月30日～9月27日 会場： THE GUNDAM BASE TOKYO 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

ソニー・ミュージックエンタテインメントとバンダイナムコエンターテインメント、BANDAI SPIRITSはユーザーがカスタマイズしたガンプラをスキャンし、3Dモデルデータを提供する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」を5月30日から9月27日の期間提供する。会場はTHE GUNDAM BASE TOKYO。5月18日15時から予約受付を開始しており、参加料金は2,200円。

本サービスはユーザーがカスタマイズしたガンプラをSMEの「SCANOSYS」を用いてスキャンすることで、細かな加工まで再現した高品位な3Dモデルデータを生成、提供するサービス。デジタルコンテンツを追加購入することで、自身のガンプラの3Dモデルデータをもとにムービーの作成や「アクションシミュレーター」での操作、敵機を倒すスコアアタックに挑戦できるという。

これまで2025年に2回、博多と東京でトライアルを実施しているが、トライアルの参加者もデジタルコンテンツを購入可能となる。

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