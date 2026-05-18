元TOKIO・長瀬智也、若くしてスターになったゆえの苦悩を告白 友人・滝沢眞規子の前で漏らした“恋愛観”での本音
モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬の恋愛観について赤裸々トークを展開した。
【動画】「やっぱり普通じゃないよね」恋愛での苦悩を告白した元TOKIO・長瀬智也
動画で滝沢は、長瀬が女性からモテることを明かす。しかし、モテるにもかかわらず、恋人がいない長瀬に対し、滝沢は「マメさが足りません」と意外な素顔を暴露。趣味や好きなことには夢中になる長瀬だが、いざ恋愛関係となったらどうなるのかと問いかけた。
長瀬は滝沢から「愛情表現をしてくれるの？」と聞かれると、「そういうつもりではいるけど」と自身では愛情表現をしているものの、相手に伝わりにくい悩みを吐露。「例えば、女性は『好きだよ』って言ってあげないとダメな印象がある」とした上で、「察してくれる人だったらいい」と好みの女性のタイプを語った。
さらに、言葉できちんと愛情表現をしないのかと追求されると、「言ってるつもりではいるけどね」「あんま人前ではやらないかも」と恥ずかしがり屋な一面をのぞかせる。続けて「努力はしているつもりなんだけど、やっぱり伝わってないんだろうね」「言っちゃうほうが軽くなってしまうような気がしちゃう」と、愛情表現に対して慎重になってしまう本音を明かした。
そんな長瀬の不器用な一面に対し、滝沢は「男男なのよ！漢漢」と、その男らしい性格ゆえの愛情表現なのだとフォローを入れた。
また、長瀬は若い頃から芸能界の第一線で活躍してきたからこその苦悩も告白。「地元にいた頃から知ってるような人間は別だけど、それ以外の大半は俺のことは知ってるけど、俺は知らないっていう状況から始まるわけじゃん。だからやっぱり普通じゃないよね」と振り返る。決して悲観的に捉えているわけではないとしつつも、そうした環境や特異な人間関係が、自身の恋愛観にも影響していると分析した。
動画では、長瀬の結婚観や現在の私生活が明かされ、互いに冗談を言い合える親密な関係性が垣間見える内容となっており、メディア露出の少ない長瀬の飾らない素顔が丁寧に描き出されていた。
【動画】「やっぱり普通じゃないよね」恋愛での苦悩を告白した元TOKIO・長瀬智也
動画で滝沢は、長瀬が女性からモテることを明かす。しかし、モテるにもかかわらず、恋人がいない長瀬に対し、滝沢は「マメさが足りません」と意外な素顔を暴露。趣味や好きなことには夢中になる長瀬だが、いざ恋愛関係となったらどうなるのかと問いかけた。
さらに、言葉できちんと愛情表現をしないのかと追求されると、「言ってるつもりではいるけどね」「あんま人前ではやらないかも」と恥ずかしがり屋な一面をのぞかせる。続けて「努力はしているつもりなんだけど、やっぱり伝わってないんだろうね」「言っちゃうほうが軽くなってしまうような気がしちゃう」と、愛情表現に対して慎重になってしまう本音を明かした。
そんな長瀬の不器用な一面に対し、滝沢は「男男なのよ！漢漢」と、その男らしい性格ゆえの愛情表現なのだとフォローを入れた。
また、長瀬は若い頃から芸能界の第一線で活躍してきたからこその苦悩も告白。「地元にいた頃から知ってるような人間は別だけど、それ以外の大半は俺のことは知ってるけど、俺は知らないっていう状況から始まるわけじゃん。だからやっぱり普通じゃないよね」と振り返る。決して悲観的に捉えているわけではないとしつつも、そうした環境や特異な人間関係が、自身の恋愛観にも影響していると分析した。
動画では、長瀬の結婚観や現在の私生活が明かされ、互いに冗談を言い合える親密な関係性が垣間見える内容となっており、メディア露出の少ない長瀬の飾らない素顔が丁寧に描き出されていた。