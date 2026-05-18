“ニューヨーク最高のベーグル店”が日本初上陸…「DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内」で3日間限定、メニューなど公開【一覧】
ニューヨーク発のクラフトベーグルブランド「Apollo Bagels（アポロベーグル）」が日本初上陸し、5月22日〜24日に「DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内」で3日間限定ポップアップが開催されることが決まった。
【写真多数】「ニューヨーク最高のベーグル店」のメニュー 日本限定「あんバター」も
Apollo Bagels（アポロベーグル）は、2020年にニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。23年にダウンタウンで1号店をオープンして以降、開店前から長い列ができる人気店として注目を集め、現在ではニューヨーク市内に7店舗を展開。The New York Timesで「ニューヨーク最高のベーグル店」の一つに選出されている。
生地はサワードゥ種を用いて、24時間かけて発酵させたものを一つひとつ手で成形。毎朝、伝統的な製法で茹でた後にオーブンで焼き上げる。さらにベーグルを半分にカットし、オープンフェイスで提供するスタイルも特徴。美しくトッピングされたビジュアルは、これまでのベーグルのイメージを刷新する。食感は軽やかで、自由な発想のトッピングと視覚的な魅力が加わり、ニューヨークの最新フードカルチャーを象徴する存在として注目される。
一方、DEAN & DELUCAは、日本において世界中の“おいしいもの”を紹介・発信してきまた。なかでも、丸の内店は、日本上陸1号店として誕生した象徴的な店舗で、日常の中で「食するよろこび」を提案し続けている。
今回、その丸の内店に、ニューヨークの“いま”を体現するApollo Bagelsが3日間限定で登場する。創業者でありベイカーでもあるジョーイ・スカラブリーノ氏も来日し、期間中は店頭で来店者を迎える。
ポップアップでは、本場ニューヨークで愛される「トマト＆クリームチーズ」のほか、「スモークサーモン＆クリームチーズ」の定番メニューに加え、日本向けにアレンジした「ホワイトフィッシュサラダ」や日本限定フレーバー「あんバター」を用意。プレーン・セサミ・エブリシングの3種のベーグルと、好みの組み合わせで楽しめる。
さらに、ブランドの世界観を体現したオリジナルグッズも展開。ニューヨーカーに支持されるApollo Bagelsの世界を日本でも体験できるよう、Tシャツやフーディー、トートバッグなどを日本限定デザインで販売する。
■Apollo Bagels 創業者 / ベイカー｜ジョーイ・スカラブリーノ氏からのメッセージ
私はマンハッタンで育ちました。10代の頃はスケートボードでソーホーの街を滑りながら、プリンス・ストリートにあった DEAN & DELUCA本店 によく立ち寄っていました。スープやサンドイッチを買いに行くこともあれば、顔なじみになったカウンターのスタッフが、お金のない日に黙って食べさせてくれることもありました。
やがて好奇心は料理へ、料理は旅へとつながっていきました。その中で出会った日本は、私の仕事に対する考え方に大きな影響を与えました。細部への意識や心配り、そして忙しい都市の中にある静けさ。
2023年、私たちはApollo Bagelsを立ち上げました。ニューヨークを象徴する食べ物であるベーグルは、東京の職人が日々のパンに注ぐのと同じ手間と敬意でつくられるに値すると感じています。
「Apolloを東京へ、そしてDEAN & DELUCAとともに届けられることは、ひとつの円が閉じるような、巡り合わせの瞬間だと感じています。」
東京でも、ニューヨークと同じ方法でベーグルを焼きます。早朝から、手で、少量ずつ、その日の分が売り切れるまで。3日間、私も店頭に立っています。ぜひ会いに来てください。
■提供メニュー
【ベーグルサンド】
トマト＆クリームチーズ 864円（税込）
スモークサーモン＆クリームチーズ 1512円（税込）
ホワイトフィッシュサラダ 1296円（税込）
あんバター 648円（税抜）日本限定
【ベーグル】
プレーン、セサミ、エブリシング 378円（税込）
※ベーグルサンドのベーグル生地は、上記3種類より選ぶことができる。単品でも販売
※表示価格は消費税8%を含む税込価格（イートインご利用の場合、10%の消費税）
【写真多数】「ニューヨーク最高のベーグル店」のメニュー 日本限定「あんバター」も
Apollo Bagels（アポロベーグル）は、2020年にニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。23年にダウンタウンで1号店をオープンして以降、開店前から長い列ができる人気店として注目を集め、現在ではニューヨーク市内に7店舗を展開。The New York Timesで「ニューヨーク最高のベーグル店」の一つに選出されている。
一方、DEAN & DELUCAは、日本において世界中の“おいしいもの”を紹介・発信してきまた。なかでも、丸の内店は、日本上陸1号店として誕生した象徴的な店舗で、日常の中で「食するよろこび」を提案し続けている。
今回、その丸の内店に、ニューヨークの“いま”を体現するApollo Bagelsが3日間限定で登場する。創業者でありベイカーでもあるジョーイ・スカラブリーノ氏も来日し、期間中は店頭で来店者を迎える。
ポップアップでは、本場ニューヨークで愛される「トマト＆クリームチーズ」のほか、「スモークサーモン＆クリームチーズ」の定番メニューに加え、日本向けにアレンジした「ホワイトフィッシュサラダ」や日本限定フレーバー「あんバター」を用意。プレーン・セサミ・エブリシングの3種のベーグルと、好みの組み合わせで楽しめる。
さらに、ブランドの世界観を体現したオリジナルグッズも展開。ニューヨーカーに支持されるApollo Bagelsの世界を日本でも体験できるよう、Tシャツやフーディー、トートバッグなどを日本限定デザインで販売する。
■Apollo Bagels 創業者 / ベイカー｜ジョーイ・スカラブリーノ氏からのメッセージ
私はマンハッタンで育ちました。10代の頃はスケートボードでソーホーの街を滑りながら、プリンス・ストリートにあった DEAN & DELUCA本店 によく立ち寄っていました。スープやサンドイッチを買いに行くこともあれば、顔なじみになったカウンターのスタッフが、お金のない日に黙って食べさせてくれることもありました。
やがて好奇心は料理へ、料理は旅へとつながっていきました。その中で出会った日本は、私の仕事に対する考え方に大きな影響を与えました。細部への意識や心配り、そして忙しい都市の中にある静けさ。
2023年、私たちはApollo Bagelsを立ち上げました。ニューヨークを象徴する食べ物であるベーグルは、東京の職人が日々のパンに注ぐのと同じ手間と敬意でつくられるに値すると感じています。
「Apolloを東京へ、そしてDEAN & DELUCAとともに届けられることは、ひとつの円が閉じるような、巡り合わせの瞬間だと感じています。」
東京でも、ニューヨークと同じ方法でベーグルを焼きます。早朝から、手で、少量ずつ、その日の分が売り切れるまで。3日間、私も店頭に立っています。ぜひ会いに来てください。
■提供メニュー
【ベーグルサンド】
トマト＆クリームチーズ 864円（税込）
スモークサーモン＆クリームチーズ 1512円（税込）
ホワイトフィッシュサラダ 1296円（税込）
あんバター 648円（税抜）日本限定
【ベーグル】
プレーン、セサミ、エブリシング 378円（税込）
※ベーグルサンドのベーグル生地は、上記3種類より選ぶことができる。単品でも販売
※表示価格は消費税8%を含む税込価格（イートインご利用の場合、10%の消費税）