NPB(日本野球機構)は19日の予告先発を発表。福島県いわき市の「ヨークいわきスタジアム」で行われるヤクルト戦には、巨人・戸郷翔征投手が登板することがわかりました。

対戦相手となるヤクルトは、今季初登板となった4日に対戦し5回5失点を喫した相手。前日インタビューに応じた戸郷投手は「借りを返したいですし。チームも6連勝で来ているので、いい流れに乗りたい」と闘志を燃やします。

今回初めてあがるいわきスタジアムのマウンドには「全くわかんないですよねぇ」とポツリ。それでも「地方球場で結構投げてきたので、マウンドの状況だったりとかは当日確認すれば大丈夫」と落ち着いた様子をのぞかせます。さらに「勝ち星がつくことが僕としては一番うれしいこと。なんとかそのために一人ひとり、一球一球っていうのを今は特に大事にやっているところ」とコメント。「根気強く投げていくことが勝ちにつながってくると思う。勝ちに貪欲にやれれば一番」と今季初勝利への並々ならぬ思いものぞかせました。

先日、日米通算150勝を達成した菅野智之投手には、祝福の連絡を入れたという戸郷投手。「『おめでとうございます』と話をしたところ、『毎試合チェックしているよ』という話もしてくれた」とやりとりを明かします。さらに「また一緒にユニホームを着てやる瞬間があると思うので『悪くなったな』って思われないように、なんとか耐えながら頑張りたい」、「いいピッチングで菅野さんに続けられるように頑張りたい」と語り、意気込みました。

対するヤクルトの先発は、これが今季初の1軍登板となる 高橋奎二投手。ファームでは6度の先発含む7登板で防御率2.31としています。