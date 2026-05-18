女優でタレントの野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。グラビアDVDを卒業した理由を語った。

番組では野呂が「キツかったことベスト3」を紹介。「グラビアDVD撮影」と語り、「3作ほど今までグラビアDVDを出しているんですけど。グラビアって長く続けてらっしゃる方もいるし、かわいいとかきれいの象徴であったりするんですけど」と切り出した。

一方で自身のグラビアDVD撮影では「3作目ぐらいで『布がなくなりまっせ』みたいなことを言われまして」と、徐々に露出度がアップ。「そのぐらいシビアな世界なんです」と理解しつつ「『ほとんどないですよ』みたいな感じで。誰が望んでんだっていう話になって、それでやめました」と苦笑した。

野呂は「ちゃんと水着とか下着とかありますけど、ちょっともうこれ以上やってもキツイ。自分もキツイし、見ている人もキツいなって。カメラマンもキツいなって、やめましたね」と当時の心境を回想。また「こっちだって勘悪くないから分かりますよ。その人たちが撮りたい気持ちかどうかぐらい。全然撮りたそうじゃなかったし」とぶっちゃけて笑いを誘った。