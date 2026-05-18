1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！今回は『ミステリー・アリーナ』（堤幸彦監督、5月22日から公開）です。（写真・イラスト：筆者）

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ド派手な衣装の唐沢寿明

「この映画、最後まで観られるかな…」

最初の10分程を観た時、私は正直困っていた。

1年に1度何人かが集まる古い館で映画は始まるのだが、映画なのにあまりにもテレビ

的な映像。ナレーションも説明的で感情移入しにくいし、役者たちの芝居もどこか学芸会的。「えっ、堤幸彦監督って、もっと面白い映画を撮る人じゃなかった??」とテンションが下がりまくった。

が、最初の事件が起こってすぐ、「これはクイズ番組の中の劇中劇」だとわかる。なるほど、だからあのような撮影方法なのか。納得するや否や、今度はそのクイズ番組の、異常なハイテンションの司会者にドン引き!!



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「アフロですか?」

アシスタントの女の子のスタイルがモンドリアンだから、番組のみんなを60年代スタイルにまとめたのはわかるけど。今となってはあまりにも古く見える色付きレイバン。派手すぎる赤いスパンコールの襟つき白スーツ。そのパンツはフレアタイプのベルボトムで、全盛期のエルヴィス・プレスリーも顔負け。

そんなド派手な衣装に身を包んだ番組司会者の樺山桃太郎は絶叫する。「さーあ、年に一度のお楽しみ。大金をかけた、推理番組の幕開けでーす!」

そしていかにもテレビなタイトル・ロール。これも実に軽薄でサイケな60年代カラー!

観ていると妙な快感物質が溢れてくる

さて、この番組では何年も正解者が出ていないため、積み増しされた賞金は100億円。その莫大な賞金獲得を目指し、選りすぐりの6人の回答者が推理を展開する…というのがこの映画の大枠。だが、とにかく展開が早く登場人物が多いので、はなから「ついていけない感」に頭は真っ白。なのになぜか目が離せない!

番組アシスタントのモンテレオーネ怜華がまた軽薄この上なく、しかも美人なので、これも目が離せない。番組が進行していく中、カメラに映らない場所で樺山は怜華に「このクズ! どうにもならないからいまだにアイドルやってんだろ?」などと、パワハラ・モラハラ発言を連発。「顔のきれいな女=バカ」と決めつける、時代錯誤な樺山のマッチョイズムにまたもドン引き!!

しかし、最近のコンプライアンス全盛の世の中で絶滅種である「脂ぎったオッサン」そのものの発言は、観ていると妙な快感物質が脳に溢れてくる。

すなわち毒にあてられ、そして私たちは映画の中に引きずり込まれていく。「なんかやばい」と思うのに、観るのをやめられず、気が付くとこの映画の虜になっているのである。

この言葉にしがたい「毒気」、「本来観てはいけないもの」、「悪いものなのに観たい、観てしまう」…。これは、まさに「映画」そのものということではないだろうか?

「クイズ番組」に隠された真の目的とその恐ろしさ

この映画の面白さに気づくころ、私たちの頭の中には、多すぎる登場人物たちがちゃんと入り込んで、なんとなくだが作品の構成が理解されてくる。謎解きが苦手なあなたも、ミステリーを解決するために頭を使う必要は全くない。この作品は、「観るのに頭を使わなくちゃいけない映画」ではないのだから。

複雑な人物関係はわからなくても、筋に置いて行かれても、観ているだけで気になるそれぞれの登場人物の予想外の動きに驚き、そしてその魅力を楽しんでいればそれでいい。この映画のテーマは細かい謎解きなどにあるのではなく、「クイズ番組」というギミックに隠された真の目的とその恐ろしさ。そこさえ感じられたら、後はわかんなくてよし!!

何よりも一番の醍醐味は、奇天烈な、あるいは実に個性的なそれぞれのキャラクターを演じる日本の俳優陣のパワーと個性を楽しむことだろう。

私が一番驚いたのは、この狂気に囚われた司会者、樺山桃太郎を演じているのが唐沢寿明だということ!! あの『白い巨塔』の財前五郎、ほかにも山崎豊子作品で主演だった唐沢君だよね? 大河ドラマにも出ていたよね? ?と、問いたくなる彼の変貌ぶりは一見の価値あり。男前な役柄の過去をきっぱり捨て、今までの日本映画にないキャラクター・樺山桃太郎を演じきったのには拍手を送りたい。『時計じかけのオレンジ』を観た時くらいびっくりで、樺山桃太郎の人生に焦点をあてたシリーズ続編とか、観たくなってしまいましたもの。



イラスト提供：さかもと未明さん

モンテレオーネ怜華を演じるトリンドル玲奈、大穴を演じる宇野祥平もいい。メイン回答者の一子を演じた芦田愛菜(あしだまな)は、この映画でしっかり名前の読み方を覚えました（笑）。一子にだけ見える謎の人物サンゴを演じた三浦透子と共に、「陰りがある美人」路線を突っ走っていて、アイドルのかわいこちゃんばかりがもてはやされる日本映画界において、大変よろしいと思います。



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浅野ゆう子が素敵に輝いていた

さらに私には、「あのミス」という回答者役で登場した浅野ゆう子が、フランス女優のような雰囲気のあるエレガントさを醸し出していて嬉しかった!

私たちの世代(昭和40年前後生まれ)のバブル世代にとって浅野ゆう子といえば、浅野温子と共に「W浅野」として時代を席巻したお方。若い時には、若さに似合わない妙な色気がありすぎて、女性にはちょっと反感を持たれたりとか、美しい水着姿を披露して一世を風靡したものの、海よりは暗いバーの方が似合う印象で、宮崎美子とか夏目雅子の水着みたいなぴちぴち感とはかなり違いました。

それもそのはず、彼女はすごい苦労人なんです!突き抜けた明るさを持てなかったのは当然。興味のある人はぜひ調べてみてください。



イラスト提供：さかもと未明さん

そんな浅野ゆう子が今回の映画では、「人生で一番きれいなんじゃない?」と思うくらい素敵に輝いていました。とにかく、登場する役者たちがそろってパワフルで魅力的!最後の方に出てくる松竹の戦隊もの御用達と思われるブラックタイツの皆さんも、なんだか妙な迫力。松竹と堤監督が持てる技能をふんだんに使い作った意欲作という感じがしてなりません!! 登場した皆さんはこの映画をきっかけに、さらなるブレイクを果たすのではないでしょうか??

『ミステリー・アリーナ』ではそんなふうに、それぞれの俳優の変化・成長の過程と、昭和から現代にいたる日本の変遷を思いだして、楽しむこともできるんです。謎解きの面白さは勿論、人間の不可解さ、AIが進化を遂げる未来への言葉にならない怖さなどが盛り込まれ、一度観たらまた観たくなる不思議な毒気を含んだ意欲作。ぜひ映画館に足を運んで楽しんでください!!