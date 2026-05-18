◇MLB フィリーズ6-0パイレーツ(日本時間18日、PNCパーク)

パイレーツのポール・スキーンズ投手が6回途中5失点で今季3敗目を喫しました。

昨季のサイ・ヤング賞右腕であるスキーンズ投手は、開幕戦こそ5失点で初回ノックアウトされましたが、その後は好投が続き、試合前時点で防御率1点台をマーク。初の最優秀投手の名誉を目指すドジャースの大谷翔平選手にとって最大のライバルとなります。

直近2戦連続8回無失点の快投をみせている右腕は、この日も平均97.2マイル＝約156キロのストレートや鋭いスプリット、140キロを超えるチェンジアップなどで、フィリーズ打線を4回までわずか1安打投球。序盤はつけいる隙を与えません。

ところが5回に相手1番のトレー・ターナー選手のタイムリー安打などで2失点をすると、6回には先頭のブライス・ハーパー選手にソロホームランを被弾。その後ノーアウト2、3塁のピンチを招き降板。代わった2番手のアイザック・マットソン選手が踏ん張れず、2点タイムリーで、スキーンズ投手の10試合目の登板は5回0/3を6安打5失点で3敗目となりました。防御率は2.62まで悪化し、チームは3連敗で貯金1となっています。

一方、勝ったフィリーズは4連勝。4月末に監督交代もあったチームは5月に入り、12勝4敗と一気に調子を上げてきています。