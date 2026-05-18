来月開催されるサッカーのワールドカップ日本代表メンバーに、出水市出身の大迫敬介選手が選ばれました。

18日は、地元の出水市役所に懸垂幕も登場しました。

６月開幕 ワールドカップ J1・サンフレッチェ広島から大迫選手が選出

来月開幕するサッカー・ワールドカップの日本代表に出水市出身でJ1・サンフレッチェ広島のゴールキーパー・大迫敬介選手が選ばれました。

喜びにわく出水市ですが、18日市役所に大迫選手のワールドカップ初出場を祝う懸垂幕が掲げられました。

椎木市長や職員らおよそ50人が集まるなか、父親の哲郎さんも駆けつけ、懸垂幕を見守りました。

大迫敬介選手の父 大迫哲郎さんは？

（出水市民）「日本のために1点でも2点でも入らないように努力してくれたら」

（出水市民）「頑張ってほしい、市のためにも。盛り上がったらいい」

（大迫敬介選手の父 大迫哲郎さん）「敬介が地元に愛着を持っている、後押しにもなるのでありがたい」

サッカーワールドカップ北中米大会は、来月11日に開幕。日本は15日にオランダと対戦します。

・