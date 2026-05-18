水筒の洗剤を誤飲したら「牛乳を飲む・何も飲まない」どっち？医師が教える緊急対処法

水筒の飲み物を飲んだ瞬間、「なんか変な味……！」。もしかして、すすぎ残した漂白剤や洗剤を飲んでしまったかも。

そんなとき、「牛乳を飲めば中和できる」って、なんとなく聞いたことありませんか？

でもそれ、待って。化学物質を誤飲した際の正しい対処法を、東京ベイ・浦安市川医療センターERの医師・原一央さんに教えていただきました。

すすぎ残しの漂白剤を飲んだかも⁉……対処法は？

A 何も飲まずに病院へ

B 牛乳を飲んで病院へ

正解は A 何も飲まずに病院へ

洗剤や漂白剤などの化学物質を誤ってのんでしまった場合、自宅で無理やり吐いたり、牛乳を飲ませたりするのはNGです。

無理やり吐いた場合、誤飲した化学物質が再び食道や口を通ることで粘膜を傷つけたり、消化管に穴があいたりする危険があります。さらに、気道に入って窒息や肺を損傷するおそれも。

また、「牛乳や水で薄めれば大丈夫」と思われがちですが、化学物質が中和されるという科学的根拠はなく、むしろ飲水によって嘔吐を誘発する可能性があるため控えましょう。

少量でも危険性の高い物質や薬剤もあり、危険かどうか判断が難しいケースも多いもの。迷った場合は、「日本中毒情報センター」の中毒110番に電話するか、医療機関を受診、または119番通報を行いましょう。

教えてくれたのは…原一央さん

東京ベイ・浦安市川医療センター ERの医師、原一央さんに教わりました。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）