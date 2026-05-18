氷川きよし（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/18】歌手の氷川きよしが5月17日、自身のInstagramを更新。白シャツにデニムのスタイルを公開し、話題となっている。

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◆氷川きよし、白シャツで美デコルテ＆美背中披露


氷川は「お仕事で久しぶりに軽井沢へ」とつづり、写真を投稿。軽井沢駅の前で白シャツを背抜きしたバックショットや、サングラスをかけ夏を感じるショットでは、白シャツの胸元を開け、スラリとしたデコルテが際立っている。

また「そして久しぶりに裕三さんに会いましたー」と記し、タレントのグッチ裕三との2ショットも披露している。

◆氷川きよしの投稿に反響


この投稿には「後ろ姿が色っぽい」「デコルテ美しい」「白シャツ爽やかですね」「ドキッとした」「立ち姿が格好良い」「絵になるショット」「グッチさんとの2ショット懐かしい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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