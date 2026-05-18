通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台半ば
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USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.52 5.57 6.48 7.47
1MO 8.01 5.94 6.78 7.48
3MO 7.95 5.94 6.90 7.52
6MO 8.31 6.22 7.35 7.70
9MO 8.45 6.37 7.65 7.76
1YR 8.59 6.64 7.93 7.85
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.70 8.65 6.28
1MO 7.70 8.73 6.83
3MO 7.90 8.65 6.78
6MO 8.32 9.03 7.10
9MO 8.58 9.19 7.28
1YR 8.74 9.38 7.44
東京時間16:03現在 参考値
ドル円はドル高円安優勢も、動きじっくりで短期ボラは落ち着いている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
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3MO 7.95 5.94 6.90 7.52
6MO 8.31 6.22 7.35 7.70
9MO 8.45 6.37 7.65 7.76
1YR 8.59 6.64 7.93 7.85
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.70 8.65 6.28
1MO 7.70 8.73 6.83
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9MO 8.58 9.19 7.28
1YR 8.74 9.38 7.44
東京時間16:03現在 参考値
ドル円はドル高円安優勢も、動きじっくりで短期ボラは落ち着いている。