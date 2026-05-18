通貨オプション　ボラティリティー ドル円１週間７％台半ば
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.52　5.57　6.48　7.47
1MO　8.01　5.94　6.78　7.48
3MO　7.95　5.94　6.90　7.52
6MO　8.31　6.22　7.35　7.70
9MO　8.45　6.37　7.65　7.76
1YR　8.59　6.64　7.93　7.85

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.70　8.65　6.28
1MO　7.70　8.73　6.83
3MO　7.90　8.65　6.78
6MO　8.32　9.03　7.10
9MO　8.58　9.19　7.28
1YR　8.74　9.38　7.44
東京時間16:03現在　参考値

ドル円はドル高円安優勢も、動きじっくりで短期ボラは落ち着いている。