茉莉はジョバンニ

フジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（月曜午後10時、制作・関西テレビ）が、第4回まで放送された。この作品は東京都知事選と政界の内幕をエンタメ化しただけの凡庸な物語ではない。宮澤賢治が遺した未完の名作『銀河鉄道の夜』を現代に蘇らせようとしている。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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「銀河の一票」の主人公は星野茉莉（黒木華）。元与党幹事長秘書だ。スナックの代理ママ・月岡あかり（野呂佳代）に惚れ込み、東京都知事選へ出馬させようとしている。2人には『銀河鉄道の夜』の主人公である少年・ジョバンニと、その親友・カムパネルラが投影されている。

（左から）黒木華、野呂佳代

ジョバンニは孤独だった。貧しく気弱だったため、周囲から疎外された。茉莉もまた幼いころから孤独だった。現在は与党幹事長の星野鷹臣（坂東彌十郎）が父親だったからだ。第1回でこう訴えた。

「私には友だちがいません。親が政治家って知られたら、引かれるか、バカにされるか、媚びを売られるか、変な興味を持たれるか」（茉莉）

茉莉が鷹臣から秘書を解雇された直後のことだった。鷹臣が医科大の学部長の死に関与したという疑いを茉莉が抱き、それを調べ始めた途端、クビを切られた。

ジョバンニと茉莉が重なり合うところはほかにもある。父親が消えてしまったところだ。ジョバンニの父親は漁師だが、長らく帰宅せず、音信不通だった。

一方、鷹臣は茉莉の目の前にいるが、人が変わってしまった。以前の鷹臣はどこかへ行ってしまった。茉莉は「変わっちゃったでしょ。お母さんが死んでから」と嘆く。相手は与党代議士の日山流星（松下洸平）だった。やはり第1回だ。

今の鷹臣は冷酷な策略家だが、先妻の瑠璃（本上まなみ）が5年前に病死するまでは炊き出しに参加するなど人間味があった。瑠璃は茉莉の実母である。鷹臣は2年前、下半身不随の障がい者・桃花（小雪）と再婚した。桃花は元首相の孫なので政略結婚と噂された。

一方、カムパネルラは孤独とは縁のない人気者だ。明るく、誰にでも優しい。「スナックとし子」の代理ママとして客たちに愛されているあかりと重なる。

もっとも、カムパネルラの明るさは表面上のこと。ジョバンニの前では淋しさをのぞかせる。ジョバンニと銀河鉄道に乗り込んだあと、「おっかさんは、ぼくをゆるして下さるだろうか」と深刻に語る。

この言葉などから、カムパネルラの母親は死んでいるという有力な解釈がある。もしくは生きていても遠い存在であり、カムパネルラは淋しく思っている。

犠牲心が重なる

カンパネルラの個性を表す代表的な言葉はこうだ。

「ぼくのおっかさんが、ほんとうに幸（さいわい）になるなら、どんなことでもする」

カンパネルラは生死不明の母親のためなら、どんな犠牲も惜しまないと誓う。母親に対してのみならず、自己犠牲を厭わない少年だった。そこに幸せがあると信じていた。ジョバンニは強い影響を受ける。

あかりもカンパネルラと同じく、明るいのは表向き。痛恨の過去がある。その一端を第2回で見せた。「なんで、なんで……」と、うなされながら自室で目をさまし、直後に頭の中でこう漏らす。

「お別れの夢を見た朝は『良かった、夢だった』と安心して。1秒後、夢じゃないって思い出して……」

部屋には骨壷と「きょうから、あかりちゃんがママ」と弾んだ文字で書かれた紙。さらに脳裏に「実録ルポ 女子中学生自殺未遂」と書かれた文字が浮かぶ。あかりには大切な存在を失った過去があるらしい。

だから、「動かないと、誰かの役に立たないと」と思い続けている。強い思いがあるから、自分を犠牲にしてでも他人のためになろうとしている。

第1回での茉莉との出会いもそうだった。ある日の夜、茉莉が母親の瑠璃からもらったミニライトのキーホルダーを路上で落としてしまい、探していると、あかりが近づいてきた。

「なんか落とした？」

2人は初対面だったが、一緒にミニライトを探し始めた。しかも、鷹臣に呼び出された茉莉が帰宅後もあかりは探し続ける。そして見つけた。

どれだけの時間を費やしたことか。あかりは犠牲心の塊である。カンパネルラと違うとしたら、あかりは自己犠牲が自分に課せられた罰だと思い込んでいるところだ。

ジョバンニとカンパネルラが銀河鉄道に乗って旅に出るのは星祭りの夜。選挙も裏では祭りとも表現される。大物議員やタレントらの応援弁士を呼んで熱狂を生み出し、選対関係者によっては必勝の鉢巻きを締める。当選祝賀会では樽酒の鏡開きもある。やはり祭りなのだ。なにより、祭りも選挙もハレの日（非日常の特別な日）である。

ジョバンニとカムパネルラが銀河を走る汽車内で出会ったのは鳥捕り、車掌、燈台守ら。一行は既に死んでいる。日常生活では会えない。

賢治と重なり合うドラマ

一方、茉莉とあかりの「旅」も既に始まっている。茉莉たちが会っているのは足が不自由な桃花、認知症のために施設に入っている「スナックとし子」のママ・鴨井とし子（木野花）、ワーキングプア状態に陥った青年・野原北斗（阿久津仁愛）らである。

ジョバンニたちは旅によって普段は目に出来ない魂を見た。茉莉たちが出会っているのはもちろん目に見える人たちだが、社会全体から十分に見えているとは言えない。

桃花もこう口にした。「私たちはいない人」（第1回）。健常者には自分たちが見えていないからだ。視覚障がい者の歩行に有用な点字ブロックを無意味にする迷惑行為も描かれた。第1回と第2回、第4回と3度も。これも健常者には視覚障がい者が見えていないという描写にほかならない。

第3回では認知症の人などに深く関わる成年後見人制度の問題点を掘り下げた。施設で介護をしている青年職員・相良大樹（伊能昌幸）の年収が約200万円であることも取り上げられた。都の平均年収は約644万円。茉莉は「いけないです」と語気を強めた。認知症と施設のこともよく見えていないということである。

茉莉らは「旅」によって成長し、あかりが都知事になれたあとに何をすべきか明瞭に見えた。それは最初から見えていた。やはり宮澤賢治の言葉である。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」（『農民芸術概論綱要』）

ただし、茉莉もあかりも幸福が何であるかは分かっていない。旅の途中だった時点のジョバンニたちと同じだ。「ほんとうの幸いは一体なんだろう」（ジョバンニ）、「僕わからない」（カムパネルラ）。この言葉は第3回のあかりと茉莉の間でも交わされた。

『銀河鉄道の夜』における「本当の幸い」とは他者のための自己犠牲と献身であることが浮かび上がる。賢治自身の生き方が色濃く反映されている。あかりが当選し、茉莉が副知事に指名されたら、2人も都民のために献身するのだろう。

ただし、当選するかどうかは見当も付かない。腕利きの選挙参謀・五十嵐隼人（岩谷健司）を味方に付けたとはいえ、対立候補は与党の日山だ。金も力もある。

与党はおそらく、第2回で示唆されたあかりの過去を突いてくる。それが家族に関わるものなら、保護者責任をあげつらう展開もありうる。汚い手だが、茉莉たちも医科大の学部長の死を利用しようとしているのだから仕方がない。同じ穴のムジナだ。

ここからは作品がどう判断するのかは分からないが、カムパネルラは既に死んでいる。銀河鉄道は死者の魂を運ぶ汽車であり、カムパネルラも魂だった。ジョバンニをいじめていたクラスメイトが川で溺れたため、カムパネルラが助けた。クラスメイトは助かったものの、カムパネルラは溺死する。どこまでも自己犠牲の少年だった。

いじめっ子のクラスメイトの名前はザネリ。鷹臣が死に関わった疑いのある医科大の学部長は新座値利（にいざ・ねり）。読みの一部が一致する。もしかすると、本当に鷹臣は新座を死に追いやったのかも知れない。ただし、茉莉の想像を超え、新座が瑠璃に危険な治療などを施し、死なせてしまった場合である。

『銀河鉄道の夜』は、ジョバンニが、カムパネルラが死んだ悲しみに立ち向かう物語でもある。この選挙によって強くなるであろう茉莉も瑠璃を失った悲しみから再生するのではないか。茉莉は瑠璃の死から立ち直れていない。だからミニライトを離せない。継母の桃花にも理由なく反抗している。

選挙にばかり目を向けていると、全体像を見失いそうな作品だ。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部