今年のドラフト戦線で、ひときわ注目を集めている大学生バッテリーがいる。青山学院大の右腕・鈴木泰成と正捕手・渡部海だ。同じチームの投手と捕手がそろって1位候補に挙がるケースは決して多くない。東都一部で6連覇中のチームを支え、全国の舞台でも結果を残してきた2人は、なぜプロのスカウトから高く評価されているのか。プレーの特長や証言から、その理由を探っていく。【西尾典文／野球ライター】

【異例】“バッテリー同時ドラ1”の可能性も……青山学院大の右腕・鈴木泰成と正捕手・渡部海の溌剌としたプレー姿（写真提供・プロアマ野球研究所）

欠点のないフォーム

鈴木は東海大菅生時代から評判となっていた大型右腕で、高校2年春に出場した選抜高校野球でも好投を見せている。しかし、その後は決して順風満帆だったわけではない。2年夏には肘を痛めて甲子園のベンチから外れ、その冬には疲労骨折の手術を経験している。

注目の大学生バッテリーが在籍する青山学院大学

高校3年夏には実戦復帰を果たしたが、大学進学後も右肘の状態を考慮され、2年秋まではすべてリリーフでの登板だった。昨年秋になってようやく本格的に先発に転向。2度の完封勝利をマークするなど結果を残したが、3年秋までの通算成績は8勝4敗と、そこまで突出した数字は残っていない。

それでも高い評価を得ている大きな理由の一つは、欠点らしい欠点のないフォームにある。187cmの長身と長い手足を持て余すことなく使えており、全身を大きく使ったフォームは“美しい”と形容したくなるほどだ。投げるボールも一級品で、ストレートは常時150キロ前後をマークし、鋭く落ちるスプリットと落差の大きいカーブもうまく操る。

さらにNPB球団のスカウトからは、現在の姿だけでなく将来性を評価する声も聞かれた。

「下級生の頃から投げているボールは抜群でした。短いイニングであれば、先輩の常広羽也斗（広島）、下村海翔（阪神）、中西聖輝（中日）と比べても鈴木の方が勢いのあるボールを投げていると思います。ただポテンシャル的にまだまだ成長する余地は大きいように見えますね。下半身と上半身が上手く連動していますし、柔軟性も高い。体も徐々に大きくなってきましたが、プロに入れば細い部類です。鍛えればまだまだスピードも出るでしょう。現場は当然即戦力と言うと思いますが、本当に凄くなるのは3〜5年後ではないでしょうか」（セ・リーグ球団スカウト）

勝てるキャッチャー

将来性の話が出たが、この春はここまで6試合に先発してすべて7回以上を投げ切り、4勝1敗、防御率1.88とエースとして十分な成績を残している（5月11日現在）。完成度ももちろん高いレベルにあり、総合的に見て大学ナンバーワン投手の評価は揺るぎない印象だ。

一方、渡部は智弁和歌山で1年秋から正捕手として活躍し、2年夏には甲子園優勝を経験。青山学院大では入学直後から不動のレギュラーとなっている。そんな渡部の凄さは、何といっても「勝てるキャッチャー」である点だ。

6連覇中のチームを支える正捕手である渡部の貢献度は非常に高い。さらに高校時代も含め、全国大会では5度の日本一に輝いている。アマチュア野球の歴史でも、ここまで結果を残し続けてきた選手はそうはいないだろう。スカウトもその点は高く評価しているようだ。

「青山学院大がここまで勝ち続けているのは、キャッチャーの渡部がしっかりしている点が大きいと思いますね。ピッチャーに対してはもちろん、他の野手も含めてチーム、試合をコントロールしているように見えます。リード面では投手の良さを引き出すのが上手い。下級生の頃はキャッチング、ブロッキングが少し雑で、スローイングも不安定でしたが、年々安定してきました。あと打撃もとにかく勝負強いですよね。打ってほしい場面でしっかり仕事をしますし、長打力もある。プロでもクリーンアップとまでは言いませんが、打てる捕手になれるだけの能力はあると思います」（パ・リーグ球団スカウト）

最大の注目ポイント

昨年12月に行われた大学日本代表候補の強化合宿では、実戦形式のシート打撃で渡部とバッテリーを組んだピッチャーが伸び伸び投げているように見えたのが印象的だった。この春は全試合4番、キャッチャーで出場しており、5月7日の東洋大戦では試合を決める満塁ホームランを放つなど、打撃面でも強烈にアピールしている。

ちなみに昨年のドラフトでは小島大河（明治大→西武1位）が大学生捕手としては17年ぶりに1位指名を受けて話題となった。どちらかというと打撃の評価が高かったと見られており、トータルで見た捕手の能力は渡部の方が上という声が根強い。将来の正捕手候補が課題となっている球団が少なくないため、小島を上回る複数球団による競合1位指名も十分にあり得るだろう。

投手と捕手が同時に1位候補として評価されるケースは、決して多くない。今年のドラフト戦線で、青山学院大のバッテリーはどこまで評価を高めるのか。2026年のドラフト会議における最大の注目ポイントとなりそうだ。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部