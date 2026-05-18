第2子妊娠中の倖田來未、鮮やかピンクヘアの近影公開「妊婦と思えない細さ」「キレイすぎる」とファン驚き
3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が17日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなピンクヘアでヘアーメンテナンスをする近影を公開した。
【写真たくさん】「妊婦と思えない細さ」ファン驚き、第2子妊娠中の倖田來未の近影
倖田は「ヘアーおメンテナンス リタッチ完了！なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」とつづり、美容室でのひとときをアップ。鮮やかなピンクカラーのヘアスタイルに黒のワンピースを合わせた“モードな”妊婦コーデや、シャンプー中に談笑する姿など複数枚の写真を披露している。
ヘアカラーに時間がかかったことを明かし「途中バナナチョコを食べてリラックス!!」と、施術中の装いでチョコバナナを食べる姿も捉えられており、長時間の美容室でも楽しむ姿をのぞかせた。
倖田の近影に、ファンからは「妊婦と思えないほどの細さ 凄すぎる」「かわいすぎ似合いすぎ」「原宿じゃないですか」「可愛すぎる」「ピンクヘアーキレイすぎる」などと、変わらぬ美貌に歓喜の声が寄せられている。
【写真たくさん】「妊婦と思えない細さ」ファン驚き、第2子妊娠中の倖田來未の近影
倖田は「ヘアーおメンテナンス リタッチ完了！なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」とつづり、美容室でのひとときをアップ。鮮やかなピンクカラーのヘアスタイルに黒のワンピースを合わせた“モードな”妊婦コーデや、シャンプー中に談笑する姿など複数枚の写真を披露している。
倖田の近影に、ファンからは「妊婦と思えないほどの細さ 凄すぎる」「かわいすぎ似合いすぎ」「原宿じゃないですか」「可愛すぎる」「ピンクヘアーキレイすぎる」などと、変わらぬ美貌に歓喜の声が寄せられている。