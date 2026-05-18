声優で女優の内田莉紗が18日、インスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

内田は「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。感謝の言葉とともに「新たな命を迎え、日々の尊さをあらためて実感しております。子どもが自分らしい人生を歩んでいけることを願っております。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。

25年12月に結婚を発表した夫でミュージカル俳優の中村翼（26）も自身のインスタグラムで「この度、私たち家族に新しい命が誕生しました」と報告。「無事にこの瞬間を迎えることができ、ほっとしています」と吐露し、「これからは家族が一人増えた日々を大切にしながら、変わらず一つひとつのお仕事に向き合っていきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけましたら嬉しいです」と呼びかけた。

内田は99年、ミュージカル「アニー」に、アニー役で主演。大学3年の秋、劇団四季入団オーディションに合格。03年HK大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」小茶役を務めた。声優としては、ゲーム「キングダムハーツ」シリーズでカイリ役、シオン役。「それいけ！アンパンマン」ではシュガーぼうや役を演じている。

中村は主にミュージカル俳優として活躍。21年ミュージカル「SMOKE」で海役で主演。「四月は君の嘘」で三池俊也役、「ファントム」ジャン・クロード役、「レ・ミゼラブル」でプルベール役などを努めている。