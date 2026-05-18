2シーズン連続でMVP落選も、ニコラ・ヨキッチがNBA史上3人目の快記録

5月18日（現地時間17日）。オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が、2025－26レギュラーシーズンの年間最優秀選手賞（MVP）に選ばれたことがNBAから発表された。

サンダーをリーグベストの64勝18敗へ導く殊勲者となったSGAは、1位票83を含む計939ポイントを獲得し、2シーズン連続のMVP受賞。1位票10の計634ポイントでニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が2位、1位票5の計569ポイントでビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）が3位に。

ここで注目したいのはヨキッチ。セルビア出身のビッグマンは、キャリア11年目の今シーズンに、2シーズン連続で平均トリプルダブル（27.7得点12.9リバウンド10.7アシスト）を達成。しかも、リバウンドとアシストのアベレージでリーグトップに立ったNBA史上初の選手となった。

2020－21、2021－22、2023－24シーズンと、通算3度のMVP受賞を誇る男は、これで2シーズン続けて落選。とはいえ、いずれもMVP投票で2位に入っており、2022－23シーズンも2位にランク。これで6シーズン続けてMVP投票で2位以内に入った。

『ESPN Insights』によると、6シーズン連続してMVP投票で2位以内に入ったのはNBA史上わずか3人目。ヨキッチは、1957－58から1962－63シーズンのビル・ラッセル、1980－81から1985－86シーズンのラリー・バード（いずれも元ボストン・セルティックス）に次ぐ快記録に達したとのこと。

MVPには選ばれなかったとはいえ、ヨキッチがここ6シーズンでリーグトップレベルの活躍を見せていることは間違いない。今シーズンに残したスタッツも、MVP選出に十分値するものと言っていいはずだ。

【動画】ヨキッチがキャリアの中で魅せてきたアシスト集！





