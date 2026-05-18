W杯メンバー入りから5日…ブンデス13得点のボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWが足首骨折か
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFWハリス・タバコビッチが、怪我で北中米ワールドカップの出場を断念する可能性があるようだ。ボスニア・ヘルツェゴビナメディア『クリックス』が伝えた。
ボルシアMGに所属するタバコビッチは今月16日のブンデスリーガ最終節・ホッフェンハイム戦(○4-0)に先発出場した。ところが後半26分、相手選手との接触で左足首を負傷して交代を余儀なくされていた。
母国メディアは「足首の骨を折ったことが判明した」と報道。最低3か月間の離脱を余儀なくされ、医者が推奨する手術を受けた場合は半年間の離脱になる見込みと伝えている。
タバコビッチは今季のリーグ戦でチームトップとなる13得点を記録。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表では欧州プレーオフ決勝のイタリア戦で値千金のゴールを奪い、今月11日に発表されたW杯メンバーに名を連ねたばかりだった。なお、現時点で負傷に関する公式発表は出ていない。
ボルシアMGに所属するタバコビッチは今月16日のブンデスリーガ最終節・ホッフェンハイム戦(○4-0)に先発出場した。ところが後半26分、相手選手との接触で左足首を負傷して交代を余儀なくされていた。
母国メディアは「足首の骨を折ったことが判明した」と報道。最低3か月間の離脱を余儀なくされ、医者が推奨する手術を受けた場合は半年間の離脱になる見込みと伝えている。
タバコビッチは今季のリーグ戦でチームトップとなる13得点を記録。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表では欧州プレーオフ決勝のイタリア戦で値千金のゴールを奪い、今月11日に発表されたW杯メンバーに名を連ねたばかりだった。なお、現時点で負傷に関する公式発表は出ていない。