　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

67214.60　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
66364.01　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
66193.31　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
64053.74　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
63982.25　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
62588.50　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
62218.64　　6日移動平均線
61914.17　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
61531.41　　均衡表転換線(日足)

60815.95　　★日経平均株価18日終値

60749.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
59774.60　　25日移動平均線
59284.92　　新値三本足陰転値
58812.99　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
58478.13　　均衡表基準線(日足)
57635.03　　ボリンジャー:-1σ(25日)
57517.54　　13週移動平均線
57179.12　　均衡表転換線(週足)
56407.68　　75日移動平均線
56155.64　　均衡表基準線(週足)
55495.46　　ボリンジャー:-2σ(25日)
55037.48　　26週移動平均線
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54285.18　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53435.38　　均衡表雲上限(日足)
53355.90　　ボリンジャー:-3σ(25日)
51261.97　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51052.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50648.36　　200日移動平均線
47820.48　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47486.46　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03　　均衡表雲上限(週足)
43710.95　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　54.34(前日74.31)
ST.Slow(9日)　　71.62(前日82.64)

ST.Fast(13週)　 85.26(前日88.49)
ST.Slow(13週)　 89.12(前日90.69)

［2026年5月18日］

株探ニュース