【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
67214.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66364.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)
66193.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)
64053.74 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63982.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62588.50 ボリンジャー:＋2σ(26週)
62218.64 6日移動平均線
61914.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61531.41 均衡表転換線(日足)
60815.95 ★日経平均株価18日終値
60749.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59774.60 25日移動平均線
59284.92 新値三本足陰転値
58812.99 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58478.13 均衡表基準線(日足)
57635.03 ボリンジャー:-1σ(25日)
57517.54 13週移動平均線
57179.12 均衡表転換線(週足)
56407.68 75日移動平均線
56155.64 均衡表基準線(週足)
55495.46 ボリンジャー:-2σ(25日)
55037.48 26週移動平均線
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54285.18 ボリンジャー:-1σ(13週)
53435.38 均衡表雲上限(日足)
53355.90 ボリンジャー:-3σ(25日)
51261.97 ボリンジャー:-1σ(26週)
51052.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
50648.36 200日移動平均線
47820.48 ボリンジャー:-3σ(13週)
47486.46 ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03 均衡表雲上限(週足)
43710.95 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 54.34(前日74.31)
ST.Slow(9日) 71.62(前日82.64)
ST.Fast(13週) 85.26(前日88.49)
ST.Slow(13週) 89.12(前日90.69)
［2026年5月18日］
株探ニュース
67214.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66364.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)
66193.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)
64053.74 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63982.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62588.50 ボリンジャー:＋2σ(26週)
62218.64 6日移動平均線
61914.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61531.41 均衡表転換線(日足)
60815.95 ★日経平均株価18日終値
60749.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59774.60 25日移動平均線
59284.92 新値三本足陰転値
58812.99 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58478.13 均衡表基準線(日足)
57635.03 ボリンジャー:-1σ(25日)
57517.54 13週移動平均線
57179.12 均衡表転換線(週足)
56407.68 75日移動平均線
56155.64 均衡表基準線(週足)
55495.46 ボリンジャー:-2σ(25日)
55037.48 26週移動平均線
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54285.18 ボリンジャー:-1σ(13週)
53435.38 均衡表雲上限(日足)
53355.90 ボリンジャー:-3σ(25日)
51261.97 ボリンジャー:-1σ(26週)
51052.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
50648.36 200日移動平均線
47820.48 ボリンジャー:-3σ(13週)
47486.46 ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03 均衡表雲上限(週足)
43710.95 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 54.34(前日74.31)
ST.Slow(9日) 71.62(前日82.64)
ST.Fast(13週) 85.26(前日88.49)
ST.Slow(13週) 89.12(前日90.69)
［2026年5月18日］
株探ニュース