[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1315銘柄・下落1261銘柄（東証終値比）
5月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2667銘柄。東証終値比で上昇は1315銘柄、下落は1261銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが108銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7063> バードマン 124 +18（ +17.0%）
2位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 365 +33（ +9.9%）
3位 <6659> メディアＬ 38 +3（ +8.6%）
4位 <3672> オルトＰ 34.4 +2.4（ +7.5%）
5位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 35 +2（ +6.1%）
6位 <213A> 上場半導体株 415 +19.6（ +5.0%）
7位 <4088> エアウォータ 2402 +100（ +4.3%）
8位 <6614> シキノＨＴ 938 +28（ +3.1%）
9位 <6548> 旅工房 106.9 +2.9（ +2.8%）
10位 <2778> パレモ・ＨＤ 111.9 +2.9（ +2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8984> ハウスリート 105140 -16360（ -13.5%）
2位 <4420> イーソル 619.9 -87.1（ -12.3%）
3位 <8005> スクロール 1469 -180（ -10.9%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 11.7 -1.3（ -10.0%）
5位 <4937> ワクー 1553 -77（ -4.7%）
6位 <6616> ＴＯＲＥＸ 2500 -112（ -4.3%）
7位 <6173> アクアライン 23.2 -0.8（ -3.3%）
8位 <2989> 東海道リート 99500 -3300（ -3.2%）
9位 <3686> ＤＬＥ 91.2 -2.8（ -3.0%）
10位 <3922> ＰＲＴＩＭＥ 2200 -65（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 17100 +410（ +2.5%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 359.1 +5.1（ +1.4%）
3位 <5101> 浜ゴム 6736.9 +82.9（ +1.2%）
4位 <4523> エーザイ 4481.5 +52.5（ +1.2%）
5位 <6472> ＮＴＮ 400.6 +4.4（ +1.1%）
6位 <5019> 出光興産 1376.6 +11.1（ +0.8%）
7位 <5201> ＡＧＣ 6000 +43（ +0.7%）
8位 <1803> 清水建 2717.3 +18.8（ +0.7%）
9位 <7004> カナデビア 1387.9 +8.9（ +0.6%）
10位 <1808> 長谷工 2861.4 +17.4（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 10675 -210（ -1.9%）
2位 <6963> ローム 4100.1 -44.9（ -1.1%）
3位 <4021> 日産化 7282.1 -72.9（ -1.0%）
4位 <5406> 神戸鋼 1865.2 -16.3（ -0.9%）
5位 <1802> 大林組 3429.3 -28.7（ -0.8%）
6位 <6501> 日立 4771 -37（ -0.8%）
7位 <3659> ネクソン 2174.4 -16.1（ -0.7%）
8位 <4005> 住友化 599.7 -4.1（ -0.7%）
9位 <4324> 電通グループ 3041.6 -19.4（ -0.6%）
10位 <4183> 三井化学 2076.9 -13.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7063> バードマン 124 +18（ +17.0%）
2位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 365 +33（ +9.9%）
3位 <6659> メディアＬ 38 +3（ +8.6%）
4位 <3672> オルトＰ 34.4 +2.4（ +7.5%）
5位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 35 +2（ +6.1%）
6位 <213A> 上場半導体株 415 +19.6（ +5.0%）
7位 <4088> エアウォータ 2402 +100（ +4.3%）
8位 <6614> シキノＨＴ 938 +28（ +3.1%）
9位 <6548> 旅工房 106.9 +2.9（ +2.8%）
10位 <2778> パレモ・ＨＤ 111.9 +2.9（ +2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8984> ハウスリート 105140 -16360（ -13.5%）
2位 <4420> イーソル 619.9 -87.1（ -12.3%）
3位 <8005> スクロール 1469 -180（ -10.9%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 11.7 -1.3（ -10.0%）
5位 <4937> ワクー 1553 -77（ -4.7%）
6位 <6616> ＴＯＲＥＸ 2500 -112（ -4.3%）
7位 <6173> アクアライン 23.2 -0.8（ -3.3%）
8位 <2989> 東海道リート 99500 -3300（ -3.2%）
9位 <3686> ＤＬＥ 91.2 -2.8（ -3.0%）
10位 <3922> ＰＲＴＩＭＥ 2200 -65（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 17100 +410（ +2.5%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 359.1 +5.1（ +1.4%）
3位 <5101> 浜ゴム 6736.9 +82.9（ +1.2%）
4位 <4523> エーザイ 4481.5 +52.5（ +1.2%）
5位 <6472> ＮＴＮ 400.6 +4.4（ +1.1%）
6位 <5019> 出光興産 1376.6 +11.1（ +0.8%）
7位 <5201> ＡＧＣ 6000 +43（ +0.7%）
8位 <1803> 清水建 2717.3 +18.8（ +0.7%）
9位 <7004> カナデビア 1387.9 +8.9（ +0.6%）
10位 <1808> 長谷工 2861.4 +17.4（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 10675 -210（ -1.9%）
2位 <6963> ローム 4100.1 -44.9（ -1.1%）
3位 <4021> 日産化 7282.1 -72.9（ -1.0%）
4位 <5406> 神戸鋼 1865.2 -16.3（ -0.9%）
5位 <1802> 大林組 3429.3 -28.7（ -0.8%）
6位 <6501> 日立 4771 -37（ -0.8%）
7位 <3659> ネクソン 2174.4 -16.1（ -0.7%）
8位 <4005> 住友化 599.7 -4.1（ -0.7%）
9位 <4324> 電通グループ 3041.6 -19.4（ -0.6%）
10位 <4183> 三井化学 2076.9 -13.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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