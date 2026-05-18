　5月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2667銘柄。東証終値比で上昇は1315銘柄、下落は1261銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが108銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7063>　バードマン　　　　　124　　 +18（ +17.0%）
2位 <3415>　Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　365　　 +33（　+9.9%）
3位 <6659>　メディアＬ　　　　　 38　　　+3（　+8.6%）
4位 <3672>　オルトＰ　　　　　 34.4　　+2.4（　+7.5%）
5位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　　 35　　　+2（　+6.1%）
6位 <213A>　上場半導体株　　　　415　 +19.6（　+5.0%）
7位 <4088>　エアウォータ　　　 2402　　+100（　+4.3%）
8位 <6614>　シキノＨＴ　　　　　938　　 +28（　+3.1%）
9位 <6548>　旅工房　　　　　　106.9　　+2.9（　+2.8%）
10位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　111.9　　+2.9（　+2.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8984>　ハウスリート　　 105140　-16360（ -13.5%）
2位 <4420>　イーソル　　　　　619.9　 -87.1（ -12.3%）
3位 <8005>　スクロール　　　　 1469　　-180（ -10.9%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 11.7　　-1.3（ -10.0%）
5位 <4937>　ワクー　　　　　　 1553　　 -77（　-4.7%）
6位 <6616>　ＴＯＲＥＸ　　　　 2500　　-112（　-4.3%）
7位 <6173>　アクアライン　　　 23.2　　-0.8（　-3.3%）
8位 <2989>　東海道リート　　　99500　 -3300（　-3.2%）
9位 <3686>　ＤＬＥ　　　　　　 91.2　　-2.8（　-3.0%）
10位 <3922>　ＰＲＴＩＭＥ　　　 2200　　 -65（　-2.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　17100　　+410（　+2.5%）
2位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　359.1　　+5.1（　+1.4%）
3位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6736.9　 +82.9（　+1.2%）
4位 <4523>　エーザイ　　　　 4481.5　 +52.5（　+1.2%）
5位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　400.6　　+4.4（　+1.1%）
6位 <5019>　出光興産　　　　 1376.6　 +11.1（　+0.8%）
7位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 6000　　 +43（　+0.7%）
8位 <1803>　清水建　　　　　 2717.3　 +18.8（　+0.7%）
9位 <7004>　カナデビア　　　 1387.9　　+8.9（　+0.6%）
10位 <1808>　長谷工　　　　　 2861.4　 +17.4（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　　10675　　-210（　-1.9%）
2位 <6963>　ローム　　　　　 4100.1　 -44.9（　-1.1%）
3位 <4021>　日産化　　　　　 7282.1　 -72.9（　-1.0%）
4位 <5406>　神戸鋼　　　　　 1865.2　 -16.3（　-0.9%）
5位 <1802>　大林組　　　　　 3429.3　 -28.7（　-0.8%）
6位 <6501>　日立　　　　　　　 4771　　 -37（　-0.8%）
7位 <3659>　ネクソン　　　　 2174.4　 -16.1（　-0.7%）
8位 <4005>　住友化　　　　　　599.7　　-4.1（　-0.7%）
9位 <4324>　電通グループ　　 3041.6　 -19.4（　-0.6%）
10位 <4183>　三井化学　　　　 2076.9　 -13.1（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース