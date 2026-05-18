日本サッカー協会は5月18日、なでしこジャパン（日本女子代表）の新コーチに元日本代表DFの内田篤人氏が就任したことを発表した。

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狩野倫久氏の新監督就任会見で、狩野監督自身が内田氏、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデミーリードGKコーチ）の新コーチ就任を明かした。

内田コーチについて狩野監督は、「私がコーチ就任を打診しました。2024年10月に（スポットで）なでしこジャパンのコーチをやってくれた際に、非常に良いコーチングをしてくれていた」とコメント。メディア活動の多い中、「現状の契約がある仕事の関係で、一度は難しいという話はあったが、私が強く彼にお願いした。なでしこジャパンにいい影響を与えてくれる、世界一奪還には彼が必要だと伝えさせてもらった」と熱望した人事だったことを明かした。

その結果、「現状で契約が残っているメディアの仕事はあるが、それ以外の時間はなでしこジャパンにコミットしてくれることになった」という。狩野監督は「チャンピオンズリーグの上位で戦った経験は何事にも変え難い。コーチとしてもきめ細やかさ、先回りする能力は本当に素晴らしい。世界基準経験と指導者としてのポテンシャルともに期待している」と大きな期待を寄せた。

さらに今泉守正・女子委員長も、内田新コーチに「ワールドカップに2回出場し、ブンデスリーガやチャンピオンズリーグでも経験を積んだ。グローバルトップスタンダードを伝える存在として期待している」とコメント。サムライブルー（男子日本代表）経験者がなでしこジャパンでコーチを務めるのは史上初となる。

なお、内田コーチは協会を通じて、以下のコメントを出している。

「2年前に1試合だけ、なでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために、選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました。私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことや、これまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう、全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」

内田氏、近賀氏、佐野氏の3名は、今年6月の代表活動からなでしこジャパンに合流する予定となっている。なでしこジャパンは6月6日に南アフリカ代表との親善試合を戦う。

（ABEMA／なでしこジャパン）

