大相撲夏場所

大相撲夏場所は連日熱戦が繰り広げられている。6日目の15日、東京・両国国技館でF 1界の人気者が観戦に訪れた。日本相撲協会公式Xが写真を公開すると、ファンからと驚きの声が相次いだ。

土俵をバックに、記念の1枚に納まった。

国技館に現れたのは角田裕毅。ポロシャツを纏ったラフな私服スタイルで相撲観戦に現れた。一般のファンが土俵へ視線を送る中で、カメラに向かって両手の手のひらを大きく広げ、どすこいポーズを披露した。

日本相撲協会公式Xが実際の画像を公開。X上では「えーーーっ、Yuki〜」「相撲観戦ですと！？」「日本にいるのね」「え！帰国してる？」「えー！角田くんいたんだ！」と驚きの反応が広がった。

26歳の角田は2021年にアルファタウリでF1デビュー。当時は世界で20人の精鋭だけに許されたF1ドライバーのシートに座った。昨季序盤には親チームのレッドブルへの昇格を果たしたが、シーズン33ポイントでドライバーズランキング17位。オフにはレギュラーシートを失い、今季はテスト兼リザーブドライバーとなった。



（THE ANSWER編集部）