陸上・セイコーゴールデングランプリ

陸上のセイコーゴールデングランプリ（GGP）は17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子100メートルにノア・ライルズ（米国）が登場。9秒95（追い風0.6メートル）で優勝し会場を沸かせた。日本の観客の反応には興味津々。次世代の選手たちにメッセージも送ってくれた。

“超人”が国立競技場に帰ってきた。異例のオープン参加で予選を走り、決勝のスタートラインに立ったライルズ。人気漫画「ワンピース」のポーズを披露し、迎えたスタートで体が反応し、グリーンカードを受けた。仕切り直しの号砲で出遅れたが、さすがの加速で中盤で先頭に。他の選手を引き離し、唯一の9秒台でゴールした。

東京世界陸上から8か月。「たくさんのプラカードが出ているのを見たので、多くの人が私のために来てくれていると感じていた。とても光栄だ」。レース後、2万4717人が詰めかけた客席を見渡し、満足げな表情を浮かべた。

陸上界が誇るスーパースター。パリ五輪男子100メートルで優勝し、世界陸上では200メートルを4連覇している。レース前に披露するアニメのポーズは日本でもお馴染み。圧倒的な実力はもちろん、一挙手一投足に注目が集まる。

常に“魅せる”ことにこだわる理由はどこにあるのか。「私の走りを見て楽しんでもらいたい。ただ見て何も言わないのではなく、楽しんで『また見たい』『見続けたい』という気持ちになって帰ってほしい」とその思いを語る。

次世代の選手へメッセージ「楽しむことが一番重要」

この日もレース前のルーティンである“特大ジャンプ”で会場を沸かせた。スタートを2度仕切り直したため、3度も披露。「今まで行ったどの場所よりも、ジャンプに対する反応が大きかった。スタートをやり直さなければならなかった時も、彼らが『ワオ、ワオ、ワオ』と反応し続けていたのはとても面白かった。3回目だったのに飽きないんだなと思ったよ」と興味津々だった。

日本でもファンは多い。次世代のスプリンターへメッセージを求められると、王者だから語れる熱い言葉が返ってきた。

「とにかく楽しむことが一番重要だと伝えたい。楽しくなければ、困難にぶつかった時に乗り越えるのが厳しくなる。だからこそ競技を愛し、本当に上達したいと心から思えるようにしなければならない。その後は、自分がベストになるための理由を見つけることだ。トップに立った時に『もうやることがない』と気付くのではなく、『これからもやり続けたい』と思えるような原動力を見つけることだ」

取材を終え、通りかかった日本の青年に写真撮影を求められると、気さくに対応。スーパースターは爽やかに去っていった。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）