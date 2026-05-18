岸井ゆきのがカンヌ初参加！ 映画『すべて真夜中の恋人たち』公式上映のスタオベに浅野忠信がガッツポーズ
第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門正式出品された、岸井ゆきの主演、浅野忠信共演の映画『すべて真夜中の恋人たち』より、映画祭のレポートが到着した。
【写真】浅野がガッツポーズ！ 『すべて真夜中の恋人たち』公式上映の様子
芥川賞作家・川上未映子初の恋愛小説を映画化。『あのこは貴族』の岨手由貴子監督がメガホンを取る。
現地時間5月17日11時からの公式上映直前に、岸井ゆきの、浅野忠信、岨手由貴子監督が多数のメディアが集結するフォトコールが行われ、3人は満面の笑みで登場。
本作が初参加となった岸井は、この日のために仕立てた世界にひとつだけのオーダーメイドのパンツスタイルに、耳元にはティファニーのピアスを身に着け、普段のキュートな印象と変わってハンサムな着こなしを見せる。岨手は、背中に大胆なカットアウトが入ったアルマーニのドレスにジミーチュウのパンプス、ショーメのアクセサリーを身に着けたエレガントなドレス姿で登場した。
映画祭のメイン会場のひとつであるTHEATRE DEBUSSY（ドビュッシー劇場）にて公式上映を実施。上映が終了すると、劇場の中央に座る3人に向けて約4分間にわたる「ブラボー！」の声とスタンディングオベーションが沸き起こった。
岸井は笑顔ながらも目に涙をため、そんな岸井を岨手が手繰り寄せて熱い抱擁を交わした。また2階から聞こえる大きな「ブラボー！」の言葉に、浅野はガッツポーズで応えた。
上映後には、日本メディア向けに囲み取材を実施。まずはワールドプレミアをカンヌで迎えた感想を聞かれると、岸井は「どんなふうに伝わるのかなと緊張していましたが、素直に映画を受け取ってくださっていて嬉しかったですし、とにかくほっとしました」、浅野は「僕の中で三束（みつつか）という役は未だぐるぐる回っているような、どこに向かっているのか分からない存在だったのですが、先ほど皆さんと一緒に鑑賞してようやくなにかに辿り着けた気がしました。オープニングで自然に涙が流れ、終わった後も涙してしまいました。とても感動しました」とコメント。
岨手監督は「三大映画祭に参加する人生になるとは思ってもみなかったので、選出の知らせを聞いたときは本当に驚いたのですが、今日ようやく『カンヌに来たんだ』と実感することができました。観客の皆さんと、そして隣にいる俳優部の皆さんと、全員立場関係なく一緒に映画を観ることが新鮮で、はじめは緊張していましたが、最後には皆と同じ目線で見ることができました」とそれぞれの言葉で喜びを語った。
今回が初めてのカンヌ参加となった岸井が、「演劇以外で拍手をいただくことがないので、久しぶりに拍手をいただいてとても嬉しかったです。また劇中、冬子と三束がフランス料理のお店に行くんですが、ふたりとも料理名が読めないというシーンで笑ってくださったのはフランスでの上映ならではで、新鮮でした」とカンヌならではの反応を振り返る。岨手監督も「私もひとり編集していて『ここはコミカルだな』と思っていたシーンがあったのですが、日本で関係者だけの試写をやったときにはまったくそんな反応がなかったんです。でも今日そこで笑いが起きて少し安心しました。カンヌの観客はスクリーンとコミュニケーションをとっているということも分かり、とても良い経験になりました」としみじみ。
過去にも数回カンヌへ参加経験がある浅野は「おそらく7〜8回は来ています。街もある程度把握できているし、顔見知りの映画人の方々もいるので、ホッとするくらいです」とカンヌへの親しみを語った。
どちらも岨手組への参加は初めてとなる岸井と浅野だが、岨手監督の印象について「撮影に入る前、三束という人物を自分なりに考えて用意していましたが、監督が考える三束のイメージに引っ張っていってもらうことが多々ありました。きちんと話をしてくれて、一緒に創り上げてくれました」と浅野。岸井も「私も同じです。もともと川上未映子先生の原作が大好きで、自分なりの確固たる冬子像があったのですが、映画と小説とでは違いが生じるので悩んでいた時、私の中の冬子と岨手監督の中の冬子、それぞれのイメージを掛け合わせて一緒にキャラクターを創り上げてくださいました。想いが強く、引っ張っていってくれる。芯の強い、闘う女性というイメージを感じました」と同意した。
続けて「今日も公式上映に参加する前にとても緊張していたのですが、監督が『私たちはもう映画を完成させて、面白いと思っているものができたから今ここに立っているんだ』と励ましてくれまして。これからもついていきたいです」と嬉しそうに裏話を明かすと、岨手監督は気恥ずかしそうに笑みを見せた。
今後日本映画界を担う一人として活躍が期待される岨手監督に対し、今の日本映画界が抱える課題についての問いが飛ぶと「私は現在金沢に住んでいますが、東京に居続けないと映画が撮れないというイメージは変えていきたいと思っています。地方でも、日本じゃなくても好きなところに住んで多様な経験をして、その経験を生かして豊かな映画を作っていけたら良いですよね。そんな一つのサンプルに、自分がなれていたらいいなと思っています」と語った。
原作者の川上未映子は現在ブックツアーでオーストラリアに滞在中のため、残念ながらカンヌに参加することが叶わなかったが、岨手監督は「今朝も先生から『頑張って。楽しんでね』と応援のメッセージをいただきました」とにっこりと報告。監督、キャスト、原作者まで、深い絆を育んだチームであることアピールした。
本作が出品されている「ある視点」部門の授賞式は、現地時間5月22日（時間未定）に行われる予定。
映画『すべて真夜中の恋人たち』は、今秋全国公開。
【写真】浅野がガッツポーズ！ 『すべて真夜中の恋人たち』公式上映の様子
芥川賞作家・川上未映子初の恋愛小説を映画化。『あのこは貴族』の岨手由貴子監督がメガホンを取る。
現地時間5月17日11時からの公式上映直前に、岸井ゆきの、浅野忠信、岨手由貴子監督が多数のメディアが集結するフォトコールが行われ、3人は満面の笑みで登場。
映画祭のメイン会場のひとつであるTHEATRE DEBUSSY（ドビュッシー劇場）にて公式上映を実施。上映が終了すると、劇場の中央に座る3人に向けて約4分間にわたる「ブラボー！」の声とスタンディングオベーションが沸き起こった。
岸井は笑顔ながらも目に涙をため、そんな岸井を岨手が手繰り寄せて熱い抱擁を交わした。また2階から聞こえる大きな「ブラボー！」の言葉に、浅野はガッツポーズで応えた。
上映後には、日本メディア向けに囲み取材を実施。まずはワールドプレミアをカンヌで迎えた感想を聞かれると、岸井は「どんなふうに伝わるのかなと緊張していましたが、素直に映画を受け取ってくださっていて嬉しかったですし、とにかくほっとしました」、浅野は「僕の中で三束（みつつか）という役は未だぐるぐる回っているような、どこに向かっているのか分からない存在だったのですが、先ほど皆さんと一緒に鑑賞してようやくなにかに辿り着けた気がしました。オープニングで自然に涙が流れ、終わった後も涙してしまいました。とても感動しました」とコメント。
岨手監督は「三大映画祭に参加する人生になるとは思ってもみなかったので、選出の知らせを聞いたときは本当に驚いたのですが、今日ようやく『カンヌに来たんだ』と実感することができました。観客の皆さんと、そして隣にいる俳優部の皆さんと、全員立場関係なく一緒に映画を観ることが新鮮で、はじめは緊張していましたが、最後には皆と同じ目線で見ることができました」とそれぞれの言葉で喜びを語った。
今回が初めてのカンヌ参加となった岸井が、「演劇以外で拍手をいただくことがないので、久しぶりに拍手をいただいてとても嬉しかったです。また劇中、冬子と三束がフランス料理のお店に行くんですが、ふたりとも料理名が読めないというシーンで笑ってくださったのはフランスでの上映ならではで、新鮮でした」とカンヌならではの反応を振り返る。岨手監督も「私もひとり編集していて『ここはコミカルだな』と思っていたシーンがあったのですが、日本で関係者だけの試写をやったときにはまったくそんな反応がなかったんです。でも今日そこで笑いが起きて少し安心しました。カンヌの観客はスクリーンとコミュニケーションをとっているということも分かり、とても良い経験になりました」としみじみ。
過去にも数回カンヌへ参加経験がある浅野は「おそらく7〜8回は来ています。街もある程度把握できているし、顔見知りの映画人の方々もいるので、ホッとするくらいです」とカンヌへの親しみを語った。
どちらも岨手組への参加は初めてとなる岸井と浅野だが、岨手監督の印象について「撮影に入る前、三束という人物を自分なりに考えて用意していましたが、監督が考える三束のイメージに引っ張っていってもらうことが多々ありました。きちんと話をしてくれて、一緒に創り上げてくれました」と浅野。岸井も「私も同じです。もともと川上未映子先生の原作が大好きで、自分なりの確固たる冬子像があったのですが、映画と小説とでは違いが生じるので悩んでいた時、私の中の冬子と岨手監督の中の冬子、それぞれのイメージを掛け合わせて一緒にキャラクターを創り上げてくださいました。想いが強く、引っ張っていってくれる。芯の強い、闘う女性というイメージを感じました」と同意した。
続けて「今日も公式上映に参加する前にとても緊張していたのですが、監督が『私たちはもう映画を完成させて、面白いと思っているものができたから今ここに立っているんだ』と励ましてくれまして。これからもついていきたいです」と嬉しそうに裏話を明かすと、岨手監督は気恥ずかしそうに笑みを見せた。
今後日本映画界を担う一人として活躍が期待される岨手監督に対し、今の日本映画界が抱える課題についての問いが飛ぶと「私は現在金沢に住んでいますが、東京に居続けないと映画が撮れないというイメージは変えていきたいと思っています。地方でも、日本じゃなくても好きなところに住んで多様な経験をして、その経験を生かして豊かな映画を作っていけたら良いですよね。そんな一つのサンプルに、自分がなれていたらいいなと思っています」と語った。
原作者の川上未映子は現在ブックツアーでオーストラリアに滞在中のため、残念ながらカンヌに参加することが叶わなかったが、岨手監督は「今朝も先生から『頑張って。楽しんでね』と応援のメッセージをいただきました」とにっこりと報告。監督、キャスト、原作者まで、深い絆を育んだチームであることアピールした。
本作が出品されている「ある視点」部門の授賞式は、現地時間5月22日（時間未定）に行われる予定。
映画『すべて真夜中の恋人たち』は、今秋全国公開。