ドラマ「フレンズ」で知られる女優のジェニファー・アニストン(57)は、およそ1年前から交際中のジム・カーティス氏と「とても幸せ」そうだという。ライフコーチなどとして知られるカーティス氏との交際を昨年、インスタグラムで公表したジェニファーは、幸せな暮らしを送っているという。



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ある関係者はピープルにこう話す。「とても良いパートナー関係にあり、ジェニファーもとても幸せです」「ジムは特別な人です。みんな彼のパワフルさにみんな惹かれていますよ」。ジェニファーは5年間の結婚生活の末、俳優のブラッド・ピットと2005年に離婚している。



現在は主演ドラマ「ザ・モーニングショー 」のシーズン5の撮影で、多忙を極めているジェニファーだが、そんな生活をカーティス氏が支えているそうで、「2人とも仕事が忙しいですが、できるだけ2人の時間を作ろうとしています」「一緒にいるのが楽しい、仲良しグループがありますしね」「ジェニファーは今の暮らしに感謝していて、ジムはとても良い時期に現れてくれたんです。友人からはじめたことで、恋愛に発展してもすぐに本物だと感じられたんですよ」と、その関係者は続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）