中国地方は、先週末から続いた晴天は明日19日(火)の昼過ぎまでとなる見込みです。明日19日の夕方からは雲が広がり、夜には雨の降り出す所があるでしょう。この先は曇りや雨の日が多くなり、梅雨のはしりとなりそうです。日々の最高気温の変化が大きくなるため、体調を崩さないようお気をつけください。

梅雨のはしり 前線や湿った空気の影響を受ける

明日19日(火)は、中国地方を覆っていた高気圧は東へ離れ、次第に湿った空気が流れ込む見込みです。

また、20日(水)からは24日(日)は前線が西日本付近にのび、前線の上を低気圧が進むでしょう。中国地方は湿った空気の影響を受けるため、曇りや雨の日が多くなる見込みです。

この先、曇りや雨の日が多くなる

明日19日(火)は夕方には瀬戸内側から雲が広がり、夜は雨の降る所があるでしょう。20日(水)から21日(木)は前線や湿った空気の影響で広く雨が降る見込みです。

22日(金)は前線が南へ離れるため日中は晴れる所が多くなりますが、夜は再び雲が広がるでしょう。

23日(土)の午後から24日(日)の午前中は、中国地方の広い範囲で雨が降る見込みです。

25日(月)の日中は晴れる所が多くなりますが、夜は雨の降り出す所があるでしょう。

この先は晴れても一時的で、曇りや雨の日が多い見込みです。

この先、気温変化が大きい 体調管理に注意

中国地方は先週末から季節外れの暑さとなっています。明日19日(火)も最高気温は30℃前後と、7月並みの暑さでしょう。

ただ、20日(水)から21日(木)は雨が降る影響で、日中はあまり気温が上がらない見込みです。特に21日(木)の最高気温は20℃を少し超える程度で、気温変化がかなり大きいでしょう。

また、22日(金)は前線が南下し、一時的に涼しい空気が流れ込む日本海側で最高気温は22℃くらいと、5月上旬並みとなる見込みです。

今週後半からは再び高温傾向で、週明けの25日(月)の最高気温は30℃前後と、汗ばむ暑さとなるでしょう。

気温変化が大きいため、体調を崩さないようお気をつけください。