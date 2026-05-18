ハーゲンダッツのミニカップに、6年ぶりとなるチョコミントフレーバーが登場！

爽快感をアップさせたミニカップ「ショコラミント エクストラ」が期間限定で発売されます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」

価格： 373円（税込）

発売日： 2026年5月19日（火） ※期間限定

販売先： 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

ハーゲンダッツから、ミニカップ「ショコラミント エクストラ」が期間限定で登場！

清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせた、思わず癖になる味わいのアイスクリームです。

ミニカップのチョコミントフレーバーとしては6年ぶりの発売！

「チョコミン党」が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって開発されました。

チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度まで試食を重ね、チョコとミントの最適なバランスが追求されています。

ベースとなるミントアイスクリームは、従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合し、すっきりとした爽快感が楽しめる味わいに。

また、着色料を使用せず、素材本来の白さを活かしているのもハーゲンダッツならではのこだわりです。

アイスクリームに散りばめられたチョコチップは、すっきりとしたミントと相性のよい、甘さ控えめでカカオ感のあるビターな味わい。

パリっとした食感と口どけにこだわり、全体にバランスよく混ぜ込まれているため、ほどよいくちどけとともに、最後の一口まで心地よい食感が楽しめます。

突き抜けるようなミントの爽快感とチョコチップの食感がアクセントになった、これからの暑い夏にぴったりな爽やかなアイスクリーム。

ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」は、2026年5月19日（火）より全国で期間限定発売です☆

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