「通勤ならスタンスミス？ 休日ならサンバ？」アディダス人気スニーカー2モデルを比較
定番白スニーカーとして長く支持されている スタンスミス と、ここ数年で一気に街でも見かけるようになった サンバ OG。どちらも人気モデルだが、「合わせやすさで選ぶなら？」「普段使いしやすいのはどっち？」と迷う人も多い。きれいめにも履きやすいスタンスミスか、今っぽさを出しやすいサンバか。今回は、コーデや使用シーン、日常での使いやすさという視点で比較してみた。
【写真】「結局どっちが使える？」いま選ぶならスタンスミスとサンバどっち？
■きれいめにも合わせやすい“万能型” スタンスミス
長年定番として支持されている「スタンスミス」は、シンプルな白スニーカーを探している人に根強く選ばれているモデル。
無駄のないデザインで主張が強すぎず、シャツやスラックスなどのきれいめコーデにも自然になじみやすい。レザー調アッパーのほどよい上品さもあり、「スニーカーだけどラフになりすぎない」のが大きな魅力だ。
通勤から休日まで幅広く使いやすく、“とりあえずこれを履けばまとまる”安心感があるのも人気の理由。白スニーカーを1足持っておきたい人にも選ばれやすい。
●使用シーン
・通勤
・きれいめカジュアル
・シンプルコーデ全般
■今っぽい足元を作りやすい“トレンド型” サンバ
一方で、ここ最近一気に人気が高まっているのが「サンバ OG」。細身ですっきりしたシルエットとレトロ感のあるデザインが特徴で、デニムやワイドパンツと合わせるだけでも“今っぽい雰囲気”を作りやすい。
普通の白スニーカーより存在感がありつつ、派手すぎないため、シンプルな服装でも足元にアクセントを入れやすいのが魅力。最近は「普通の白スニーカーだと少し物足りない」と感じる人から支持を集めている。
スタンスミスよりシャープな印象なので、コーデ全体をすっきり見せたい人にも相性がいい。
●使用シーン
・休日コーデ
・デニム・ワイドパンツスタイル
・トレンド感を出したい日
■結局どっちを選ぶ？ 迷ったときの決め手
スタンスミスとサンバは、どちらも人気モデルだが、実際は“得意なスタイル”がかなり違う。
きれいめや万能感を重視するならスタンスミス、今っぽさや洒落感を重視するならサンバが選ばれやすい。
きれいめにも合わせやすく、1足を幅広く使いたいならスタンスミス。今っぽい雰囲気やトレンド感を重視するならサンバがハマりやすい。
どちらも人気モデルだからこそ、“自分の服装に合うか”で選ぶと満足度はかなり変わってきそうだ。
【写真】「結局どっちが使える？」いま選ぶならスタンスミスとサンバどっち？
■きれいめにも合わせやすい“万能型” スタンスミス
無駄のないデザインで主張が強すぎず、シャツやスラックスなどのきれいめコーデにも自然になじみやすい。レザー調アッパーのほどよい上品さもあり、「スニーカーだけどラフになりすぎない」のが大きな魅力だ。
通勤から休日まで幅広く使いやすく、“とりあえずこれを履けばまとまる”安心感があるのも人気の理由。白スニーカーを1足持っておきたい人にも選ばれやすい。
●使用シーン
・通勤
・きれいめカジュアル
・シンプルコーデ全般
■今っぽい足元を作りやすい“トレンド型” サンバ
一方で、ここ最近一気に人気が高まっているのが「サンバ OG」。細身ですっきりしたシルエットとレトロ感のあるデザインが特徴で、デニムやワイドパンツと合わせるだけでも“今っぽい雰囲気”を作りやすい。
普通の白スニーカーより存在感がありつつ、派手すぎないため、シンプルな服装でも足元にアクセントを入れやすいのが魅力。最近は「普通の白スニーカーだと少し物足りない」と感じる人から支持を集めている。
スタンスミスよりシャープな印象なので、コーデ全体をすっきり見せたい人にも相性がいい。
●使用シーン
・休日コーデ
・デニム・ワイドパンツスタイル
・トレンド感を出したい日
■結局どっちを選ぶ？ 迷ったときの決め手
スタンスミスとサンバは、どちらも人気モデルだが、実際は“得意なスタイル”がかなり違う。
きれいめや万能感を重視するならスタンスミス、今っぽさや洒落感を重視するならサンバが選ばれやすい。
きれいめにも合わせやすく、1足を幅広く使いたいならスタンスミス。今っぽい雰囲気やトレンド感を重視するならサンバがハマりやすい。
どちらも人気モデルだからこそ、“自分の服装に合うか”で選ぶと満足度はかなり変わってきそうだ。