俳優の梅沢富美男（75）が18日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演し、中東情勢悪化によるナフサ不足について言及した。

番組では、ナフサを原料とする建築資材が入手困難となり、住宅工事がストップしている現状を報道。カルビーやカゴメが一部商品の包装のデザインを変更したことも紹介した。

舞台を中心に活躍している梅沢は「本当に腹が立つのが、ベンジンをよく使うんですね。おしろい付けたまま衣装を着るのでベンジンじゃないと落ちないんですよ」と衣装のシミ抜きなどにベンジンを使用するという。

「何で品物がないのか、先週買えたんですよ。先週買えて予約をもう1回したら“品物がないので契約止めてください”って、お金返ってきた」と入手困難になったことを明かし、「そんなバカな話がありますか！何から何まで便乗値上げっていうんですか？品物キープして、あんまりひどすぎると思うけど…」と怒りの口調。

ナフサの調達不足による不安を感じる国民も多いが、政府は必要な量の供給ができているとの認識を示している。

梅沢は不安に思う消費者心理に理解を示し、MCのフリーアナウンサー宮根誠司が「政府も“ここまで努力してますよ”みたいなことをもっと具体的に分かりやすく言っていただくと…」と話すと、「本当にちゃんと言ってくださいよ、分かりやすく！」と丁寧な説明を求めていた。