女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Xが18日に更新され、メンバーの月足天音が脚の痛みのため、一部パフォーマンスを制限することを発表した。

「ご案内」とし、「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と報告した。

「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました。そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と伝えた。

「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。

月足も自身のXを更新。グループの投稿をリポストし、「いつも通りのパフォーマンスをお見せできなくなってしまうこと、沢山のご心配をおかけしてしまうこと、本当にすみません」と謝罪。「早く治せるよう努めます！！」とつづった。