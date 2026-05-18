【セブン‐イレブン×パペットスンスン】ふわあっ♪ な食感が楽しめるメロンパンシュー、大福などスイーツ・パン全7種発売
CHOCOLATE Inc.は5月26日、「パペットスンスン」とセブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン&スイーツなど計7商品を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。
セブン‐イレブン×パペットスンスン
○パペットスンスンのパン&スイーツが登場
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした"食感"を楽しめるスイーツに加え、惣菜パン、ドーナツなど全7種を展開する。
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280.80円)は、まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280.80円)
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)は、なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた商品。
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)は、マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包んだ大福。
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)は、もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟んだスイーツ。
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)
「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)は、シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パン。
「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)は、ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツ。
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)
「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)は、コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりな食べ応えのある商品。
「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)
○「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン
オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行する。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。実施期間は5月27日〜6月6日、応募締切は6月12日となる。
5シリアルコース「BIGクッション」(当選人数100名)
3シリアルコース「オリジナルトートバッグ」(当選人数300名)
1シリアルコース「スイーツ無料クーポン3枚」(当選人数1,000名)
○パペットスンスンのオリジナルパッケージ商品も
パペットスンスンのパッケージを採用した森永「ハイチュウおまけ付き」(385円)、「ウェファーチョコ」(220円)も5月28日より順次登場する。
森永「ハイチュウおまけ付き」(385円)
森永「ウェファーチョコ」(220円)
○「パペットスンスン」グッズも販売
セブン-イレブンの一部店舗にて、パペットスンスンの「ぬいぐるみキーホルダー(1種)」(1,980円)、「ぬいぐるみバッジ(2種)」(1,100円)を発売する。
「ぬいぐるみキーホルダー(1種)」(1,980円)
「ぬいぐるみバッジ(2種)」(1,100円)
○「Happyくじ パペットスンスン」が登場
はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」(920.70円)が登場。ぬいぐるみ、フィギュア、アクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしている。
「Happyくじ パペットスンスン」(920.70円)
©PUPPET SUNSUN/PS committee
セブン‐イレブン×パペットスンスン
○パペットスンスンのパン&スイーツが登場
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした"食感"を楽しめるスイーツに加え、惣菜パン、ドーナツなど全7種を展開する。
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280.80円)
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)は、なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた商品。
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)は、マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包んだ大福。
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)は、もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟んだスイーツ。
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)
「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)は、シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パン。
「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)は、ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツ。
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)
「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)は、コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりな食べ応えのある商品。
「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)
○「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン
オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行する。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。実施期間は5月27日〜6月6日、応募締切は6月12日となる。
5シリアルコース「BIGクッション」(当選人数100名)
3シリアルコース「オリジナルトートバッグ」(当選人数300名)
1シリアルコース「スイーツ無料クーポン3枚」(当選人数1,000名)
○パペットスンスンのオリジナルパッケージ商品も
パペットスンスンのパッケージを採用した森永「ハイチュウおまけ付き」(385円)、「ウェファーチョコ」(220円)も5月28日より順次登場する。
森永「ハイチュウおまけ付き」(385円)
森永「ウェファーチョコ」(220円)
○「パペットスンスン」グッズも販売
セブン-イレブンの一部店舗にて、パペットスンスンの「ぬいぐるみキーホルダー(1種)」(1,980円)、「ぬいぐるみバッジ(2種)」(1,100円)を発売する。
「ぬいぐるみキーホルダー(1種)」(1,980円)
「ぬいぐるみバッジ(2種)」(1,100円)
○「Happyくじ パペットスンスン」が登場
はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」(920.70円)が登場。ぬいぐるみ、フィギュア、アクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしている。
「Happyくじ パペットスンスン」(920.70円)
©PUPPET SUNSUN/PS committee