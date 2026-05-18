3児の親 川崎希の夫・アレクサンダー、0歳次女のお昼寝ショット公開「寝顔が天使」「まつ毛長い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが5月17日、自身のInstagramを更新。昼寝中の次女の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「ほっぺモチモチで愛おしい」0歳次女のお昼寝ショット
アレクサンダーは「こちらのベイビーは昼寝中」とつづり、次女の写真を投稿。おもちゃのそばで気持ちよさそうに横になり、すやすやと眠る次女のお昼寝ショットを披露した。
また、ハッシュタグで「＃今からお兄ちゃんの」「＃サッカー試合」とこれからの予定を記しており、多忙な父親としての姿がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「寝顔が天使で癒される」「まつ毛長い」「ほっぺモチモチで愛おしい」「熟睡ですね」「小さなお手々やお口が可愛い」「寝顔も美形」「パパは忙しいですね」といった反響が寄せられている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「ほっぺモチモチで愛おしい」0歳次女のお昼寝ショット
◆アレクサンダー、次女のお昼寝ショット公開
アレクサンダーは「こちらのベイビーは昼寝中」とつづり、次女の写真を投稿。おもちゃのそばで気持ちよさそうに横になり、すやすやと眠る次女のお昼寝ショットを披露した。
◆アレクサンダーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「寝顔が天使で癒される」「まつ毛長い」「ほっぺモチモチで愛おしい」「熟睡ですね」「小さなお手々やお口が可愛い」「寝顔も美形」「パパは忙しいですね」といった反響が寄せられている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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