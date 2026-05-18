FRUITS ZIPPER月足天音、脚の痛みのためパフォーマンス制限へ「安静が必要との診断を受けました」
【モデルプレス＝2026/05/18】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が、5月18日に更新された。メンバーの月足天音が脚の痛みのため、パフォーマンスを制限することが発表された。
【写真】ふるっぱーメンバー、大人の魅力解放
公式Xでは「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と月足の脚の不調を報告。「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」と伝え「そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」とパフォーマンスを制限して活動していくことを説明した。
「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」とし、最後には「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
同グループは、5月19・20日に広島グリーンアリーナで「FRUITS ZIPPER 4周年ARENA TOUR」の開催を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱーメンバー、大人の魅力解放
◆月足天音、パフォーマンス制限へ
公式Xでは「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と月足の脚の不調を報告。「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」と伝え「そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」とパフォーマンスを制限して活動していくことを説明した。
◆FRUITS ZIPPER、ツアー広島公演控える
同グループは、5月19・20日に広島グリーンアリーナで「FRUITS ZIPPER 4周年ARENA TOUR」の開催を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】